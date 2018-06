Udite, udite. Bando alle ciance e ai falsi miti, dormire striminzito e svegliarsi a gallina cantante ci preserva dalla depressione. Ci farà pure un paio di borse così sotto gli occhi, ma, deo gratias, per lo meno ci tiene lontane dai brutti pensieri e dagli stati deprimenti.

Le donne che si svegliano presto, infatti, sono a minor rischio di depressione: così almeno dice uno studio dell’Università del Colorado Boulder e del Brigham and Women’s Hospital di Boston, secondo cui le “mattiniere” avrebbero meno probabilità di demoralizzarsi rispetto alle nottambule.

Se è vero, allora, che il mattino ha l’oro in bocca e che svegliarsi presto la mattina porta con sé una serie di vantaggi - tipo godere della quiete in casa prima che si sveglino i mocciosetti – destarsi all’alba porta dalla sua anche una buona dose di buonumore.

Lo studio è stato condotto per 4 anni su poco più di 32 mila donne con un’età media di 55 anni. I ricercatori hanno così riscontrato che quelle che si svegliano presto hanno meno probabilità di cadere in depressione. Ciò sarebbe dovuto in grande percentuale non tanto a fattori ambientali o allo stile di vita, quanto all’influenza che ha l’esposizione alla luce del giorno, che fa diminuire il rischio di depressione di una percentuale compresa tra il 12% e il 27%.

La ricerca ha rivelato che coloro che si svegliano presto al mattino hanno anche meno probabilità di essere fumatrici e di avere abitudini di sonno non regolari.

Vari studi avevano già collegato l’esposizione alla luce solare alla salute mentale. Ad esempio, confondere i normali cicli chiari e scuri dormendo durante il giorno e rimanendo svegli di notte, con la luce artificiale, può disturbare il metabolismo del corpo. Esiste, di fatto, anche una condizione chiamata Disturbo affettivo stagionale o SAD, conosciuta anche come blues invernale, caratterizzata da un vero e proprio “letargo” e da sentimenti di tristezza e disperazione che arrivano quando il tempo ci costringe a stare più spesso al chiuso, con poca esposizione alla luce naturale.

La luce solare svolge anche un ruolo importante nella regolazione dell’umore. Un importante neurotrasmettitore nel cervello, la serotonina, è più abbondante nei giorni di sole che in quelli nuvolosi e questo effetto rimane, indifferentemente da quanto il clima sia freddo o caldo. Livelli più elevati di serotonina sono correlati a migliori stati d’animo e sentimenti di soddisfazione e calma, mentre i livelli più bassi sono associati a depressione e ansia.

Viene da sé, quindi, che chi si sveglia presto la mattina corre meno rischi di depressione. Viceversa, sottolineano gli esperti, un nottambulo non necessariamente è rischio maggiore di depressione. A tale proposito, gli studiosi con questa ricerca hanno voluto studiare l’effetto del cronotipo di una donna e il suo collegamento con il rischio di depressione.

Secondo l’autrice principale dello studio, Céline Vetter,

“ potrebbe esserci un effetto del cronotipo sul rischio di depressione, senza che tutto ciò sia influenzato da fattori ambientali e dallo stile di vita ”,

riservando al futuro una più precisa analisi sul contributo dei modelli di luce e della genetica sul legame tra cronotipo e depressione.

Intanto, se pensiamo solo di essere cadute in qualche forma di depressione, non lasciamoci andare e chiediamo aiuto.

Germana Carillo