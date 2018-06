Cannabis legale in Canada. Dopo l'ok del Senato, anche la Camera ha detto sì. Il Canada è ufficialmente il primo paese del G7 ad aver legalizzato la marijuana a scopo ricreativo.

Il Cannabis Act ha superato l'ultimo ostacolo ieri con 52 voti favorevoli e 29 contrari. Il paese diventerà dunque il secondo al mondo ad aver legalizzate l'uso ricreativo della droga dopo l'Uruguay. Il 7 giugno scorso, il Senato si era espresso a favore, con 56 voti favorevoli e 30 contrari.

In Canada, la cannabis terapeutica è legale dal 2001. Non lo era, almeno fino a oggi, quella a scopo ricreativo ma dalla fine dell'estate sarà possibile acquistarla legalmente.

I canadesi dovranno ancora aspettare fino a 12 settimane dopo che il disegno di legge diventerà legge prima di poter acquistare la cannabis ricreativa.

Il primo ministro Justin Trudeau ha twittato che fino a ora "è stato troppo facile per i nostri figli ottenere la marijuana - e per i criminali raccogliere i profitti".

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept