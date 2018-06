Il Canada è il primo paese del G7 ad aver legalizzato la marijuana a scopo ricreativo. Ieri il Senato si è espresso a favore, con 56 voti favorevoli e 30 contrari, fermo restando che alcuni emendamenti dovranno essere votati dalla Camera prima che la nuova norma entri in vigore.

In Canada, la cannabis terapeutica è legale dal 2001. Non lo era, almeno fino a oggi, quella a scopo ricreativo. È possibile che già dalla fine dell'estate sarà possibile acquistarla legalmente, entro la fine di agosto o all'inizio di settembre.

I canadesi dovranno ancora aspettare fino a 12 settimane dopo che il disegno di legge diventerà legge prima di poter acquistare la cannabis ricreativa.

Secondo il governo, la legalizzazione, gestita attraverso un nuovo regime di regolamentazione severa, renderà più facile tenerla lontano dai giovani, privare il crimine organizzato del denaro della droga, ridurre gli sforzi per la polizia e il sistema giudiziario e migliorare la salute pubblica.

Un delicato equilibrio per le autorità canadesi, che prevedono di venderla a un prezzo abbastanza basso da sradicare le vendite illecite, ma non al punto da attirare nuovi utenti. Il ministro delle finanze, Bill Morneau, ha recentemente dichiarato che l'obiettivo è

“tenere la cannabis fuori dalle mani dei bambini e dal mercato nero. Ciò significa mantenere bassi costi in modo che possiamo effettivamente sbarazzarci dei criminali nel sistema”.

Il Cannabis Act, se da una parte ha aperto la strada alla libera commercializzazione della marjiuana a scopo ricreativo, dall'altra promette di avere il pugno di ferro in merito alla tutela dei minori, limitandone l'acquisto dai 18 anni ma vietandone anche il consumo in zone pubbliche frequentate da bambini. Le province e i territori saranno responsabili del mercato al dettaglio, incluso il modo in cui la marijuana sarà venduta e se gli utenti potranno fumare in pubblico.

Il Cannabis Act tornerà di nuovo alla Camera dei Comuni, per l'ultimo step, dove i membri del Parlamento decideranno se accettare i numerosi emendamenti aggiunti dal Senato.

Francesca Mancuso