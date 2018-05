Non solo le punture. Anche la saliva della zanzara trasmette malattie

Basta la sola saliva delle zanzare a innescare una risposta immunitaria nell'uomo. Lo rivela un nuovo studio, condotto dagli scienziati americani del Baylor College of Medicine.

La stagione delle zanzare è ormai alle porte. Anche se dalle nostre parti, le zanzare non causano malattie gravissime, in altre zone del mondo un loro morso può anche portare alla morte. Per questo, la ricerca su questi insetti non si ferma.

Secondo il nuovo studio, sono le zanzare stesse a far aumentare la gravità delle malattie che trasmettono, e la colpa sarebbe da imputare ala loro saliva che ha un ruolo attivo in questo processo.

Il team di ricercatori del Baylor College of Medicine ha esaminato da vicino l'effetto della sola saliva di zanzara e ha scoperto che può innescare un'inattesa varietà di risposte immunitarie nell'uomo.

“ Miliardi di persone in tutto il mondo sono esposte a malattie trasmesse dalle zanzare, e molte di queste condizioni non hanno trattamenti efficaci” , ha detto l'autore dello studio, la dott.ssa Rebecca Rico-Hesse, professore di virologia molecolare e microbiologia al Baylor College of Medicine. “ Uno degli interessi del mio laboratorio è studiare lo sviluppo della febbre dengue, causata dal virus della dengue trasmesso dalla zanzara Aedes aegypti”.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che si verificano ogni anno in tutto il mondo100 milioni di infezioni da virus dengue e 22.000 decessi, soprattutto tra i bambini. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, più di un terzo della popolazione mondiale vive in aree a rischio di infezione, rendendo il virus della dengue una delle principali cause di malattia e di morte nei tropici e subtropici.

Gli scienziati per lo studio hanno calcolat i livelli di citochine, le molecole che modulano la risposta immunitaria, ma anche quello dei diversi tipi di cellule immunitarie. Sulla base delle osservazioni e delle analisi effettuate, hanno confermato che le zanzare non agiscano semplicemente come "siringhe", semplicemente iniettando virus negli animali di cui si nutrono. La loro saliva sembra contribuire in modo significativo allo sviluppo della malattia.

“Abbiamo scoperto che la saliva consegnata dalle zanzare induceva una risposta immunitaria varia e complessa che non ci aspettavamo ” ha detto il co-autore Dr. Silke Paust. “ Abbiamo visto l'attivazione delle cellule T helper 1, che generalmente contribuiscono all'immunità antivirale, così come l'attivazione delle cellule T helper 2, collegate a risposte allergiche”.

Questi risultati offrono l'opportunità di sviluppare strategie efficaci per prevenire la trasmissione di malattie veicolate dalle zanzare.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PLOS Neglected Tropical Diseases.

Francesca Mancuso