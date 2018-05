I bambini che vivono in casa con fumatori presentano i loro stessi livelli di nicotina e sarebbero maggiormente a rischio di asma. Un risultato shock, scoperto dagli scienziati neozelandesi dell'Università di Otago Christchurch.

Lo studio ha valutato l'impatto del fumo passivo sui bambini piccoli scoprendo che quelli i cui genitori fumavano, presentavano livelli di nicotina così alti da essere considerati veri e propri fumatori.

La ricerca, pubblicata su PubMed ed Epidemiology ha coinvolto 535 bambini. Tra questi, sono stati analizzati i campioni dei capelli di 376 piccoli di 15 mesi e insieme sono stati raccolti i dati riguardanti la dipendenza dai genitori durante la gravidanza e in casa, riportando accuratamente quanto fumavano al giorno. I bambini facevano parte di un altro studio neozelandese Asthma and Allergy Cohort Study, che si concentra sulla comprensione delle associazioni ambientali con asma e allergie sin dalla nascita. In questa parte dello studio i bambini sono stati studiati dalla nascita ai 6 anni di età.

Lo scopo dello ricerca era quello di individuare la relazione tra i livelli di nicotina dei capelli a 15 mesi di età, la precedente esposizione al fumo segnalata dai genitori e il rischio di respiro sibilante e asma riscontrati da 15 mesi ai 6 anni di età.

Gli scienziati sono giunti a una conclusione inconfutabile: il fumo passivo aveva avuto un impatto pesante sulla loro salute. Il dott. Philip Pattemore, ricercatore capo e pediatra, ha spiegato che nelle famiglie che fumavano, i livelli di nicotina nei capelli dei bambini di 15 mesi erano significativamente più alti, in alcuni casi addirittura pari a quelli dei genitori fumatori.

“Se molti genitori capissero che cosa sta succedendo ai loro figli a causa del fumo non lo farebbero più, o almeno lo spero.”

In particolare, la nicotina dei capelli aumentava in base al numero di fumatori e di sigarette quotidiane fumate a casa, ed era anche fortemente associata al fumo durante la gravidanza. Inoltre, a 15 mesi di vita era stato riscontrato un rischio raddoppiato di asma e respiro sibilante. Quest'ultimo si presenta a causa del restringimento delle vie respiratorie, attraverso cui passa l'aria.

“Questo è uno studio importante e rafforza quello che sappiamo sul fumo. È la prova scientifica più forte del fatto che il fumo abbia un grande impatto sulle malattie respiratorie nei bambini ” ha aggiunto la dott.ssa Trenholme, della Fondazione per l'asma e le vie respiratorie.

Il fumo di terza umano è ovunque

Anche una recentissima ricerca ha messo in evidenza come il fumo di terza mano possa arrivare ovunque, anche nei luoghi in cui le sigarette non entrano. Nonostante divieti e restrizioni, lo studio condotto dai ricercatori della Drexel University suggerisce che le sostanze contenute nelle sigarette finiscono per entrare anche nelle case, negli uffici e nei locali pubblici. I risultati di un gruppo di ingegneri ambientali dimostrano che il fumo di terza mano, il residuo chimico del fumo di sigaretta che si attacca a chiunque si trovi in prossimità di una nuvola di fumo, può farsi strada nell'aria e circolare attraverso edifici in cui nessuno fuma, attaccandosi alle particelle di aerosol.

“Le particelle di aerosol sono particelle ubiquitarie sospese nell'aria, provengono da una varietà di fonti” , ha detto Peter DeCarlo, uno degli autori dello studio. “Il fatto che il fumo di terza mano possa attaccarsi a loro, come ai vestiti o i mobili di un fumatore, significa che le sostanze chimiche potenzialmente tossiche associate al fumo di terza mano si trovano in luoghi inaspettati”.

Gli scienziati sono rimasti a bocca aperta scoprendo che in un'aula vuota, dove il fumo non era permesso, il 29% dell'intera massa di aerosol conteneva sostanze legate al fumo di terza mano.

Foto: Drexel University

Hanno poi replicato l'esperimento in laboratorio inviando il fumo di sigaretta all'interno di un contenitore di Pyrex e anche dopo averlo ripulito, hanno trovato ancora un residuo chimico.

“Ciò che abbiamo effettivamente scoperto è una nuova via di esposizione al fumo di terza mano, attraverso particelle di aerosol, che sono onnipresenti nell'ambiente interno ” prosegue DeCarlo.

A dir poco inquietante.

