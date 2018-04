I sex toys sono sempre più diffusi: il mercato dei dispositivi per il piacere fisico sta crescendo e i dubbi sulle possibili ripercussioni sulla nostra salute si moltiplicano, vista l’intimità dei contatti che questi apparecchi richiedono. Milena Gabanelli ha realizzato per il Corriere della Sera un’inchiesta su questo, portando alla luce dati che non sono forse così noti.

A dispetto del nome questi dispositivi non sono degli “innocui” giocattoli, soprattutto per il loro utilizzo, che dovrebbe imporre severissimi limiti ai materiali utilizzati. Ma a quanto sembra non è così. Anzi. Circolano sex toys fatti di materiali di dubbia sicurezza, di dubbia provenienza, e di dubbio rispetto per la salute umana.

E poiché si parla di un giro di affari dell’ordine di 18,6 miliardi di euro (dati 2017), con un incremento solo in Italia del 6% in un anno, il rischio non solo è alto, ma anche potenzialmente molto diffuso.

Tra l’altro le preoccupazioni aumentano fortemente a causa del mercato online, che, oltre ad essere più pratico, è anche più “anonimo”, almeno in teoria. I cataloghi che si trovano in rete riportano infatti molti dettagli sui dispositivi, come modello, colore e prezzo, ma raramente sui materiali utilizzati.

Di cosa sono fatti

Anche in etichette più dettagliate, si legge molto genericamente plastica, Tpr, Tpe, Abs, Pvc, lattice, silicone. Secondo Mario Malinconico, ricercatore presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPCB-CNR) i toys “possono contenere silicone, o lattice o altri materiali plastici, in genere fanno uso di plastificanti del tipo ftalati” .

Molto in voga appare anche il materiale jelly, che però non è altro che un nome commerciale, genericamente associato ad una plastica morbida. Ma sulla composizione chimica, quella che determina gli eventuali rischi, scarsissima informazione.

I possibili rischi

Foto: schlenger86 / 123RF Archivio Fotografico

Tra l’altro i potenziali pericoli non sono solo per i materiali di per sé dannosi, ma anche per i trattamenti che questi richiedono per evitare che nell’utilizzo si trasformino in qualcos’altro. Il PVC (acronimo di polivinilcloruro), per esempio, un materiale di per sé sicuro, secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi dell’Istituto Ramazzini di Bologna, che opera nella ricerca contro il cancro “se non lavorato bene può rilasciare il cloruro di vinile, un potente cancerogeno” .

Il PVC infatti è chimicamente il polimero del cloruro di vinile, ovvero una molecola che contiene moltissime molecole di cloruro di vinile tutte uguali legate tra di loro (detti monomeri), a formare una lunghissima catena. Di per sé è innocuo, ma se non opportunamente trattato, potrebbe “disgregarsi”, lasciando passare il monomero nelle mucose, con rischi da non sottovalutare.

A volte poi la situazione può essere peggiore. Qualche anno fa Greenpeace Olanda fece analizzare alcuni campioni di vibratori acquistati, scoprendo che sette su otto contenevano ftalati in concentrazioni variabili tra il 24% al 51%. Percentuali che si scontrano con la normativa dei “comuni giocattoli”, emanata nel 2009 dall’Unione Europea, che ne impone la quasi totale assenza (con divieto assoluto di alcune molecole di questa famiglia), proprio per i rischi elevatissimi.

Gli ftalati, in particolare, sono ritenuti dagli scienziati interferenti endocrini e cancerogeni. Esporsi ad interferenti endocrini significa esporsi a pericoli per la salute riproduttiva dell’età evolutiva. E se è vero che il 40% dei sex toys sono acquistati da donne in piena età fertile, per una donna incinta gli ftalati sono pericolosi, come spiega ancora la Belpoggi, perché lo sviluppo sessuale del bambino può essere alterato se siamo difronte a prodotti di scarsa qualità, in quanto le molecole possono arrivare al feto attraverso il sangue della madre.

Una normativa assente

Ma perché gli ftalati, solo per citare un esempio, possono essere usati per i sex toys ma devono essere quasi del tutto assenti nei giocattoli? Purtroppo i dispositivi per il piacere fisico, a dispetto del termine inglese toy che significa “giocattolo”, secondo la legislazione non lo sono, e quindi il mercato può produrre e vendere questi dispositivi, che per loro natura entrano in contatto prolungato con le mucose, senza dover rispettare alcuna normativa sulla qualità dei materiali.

Un divario sicuramente da colmare, che però ora ci impone una maggiore attenzione per evitare problemi di salute, anche molto seri.

Cosa fare

Foto: kopitinphoto / 123RF Archivio Fotografico

Il consiglio è sempre quello di non acquistare prodotti con scarse informazioni in etichetta, e qualora dettagliate, di chiedere ad esperti il significato e il potenziale effetto sulla salute umana. In generale, comunque, il silicone è di gran lunga il materiale più innocuo.

Normalmente inoltre, i sex toys prodotti in Europa offrono maggiori garanzie. Ad esempio usano plastiche stabilizzate, con le quali effetti di disgregazione e migrazione di piccole molecole cancerogene nelle mucose è minimo. Purtroppo, però, il mercato asiatico è quello più diffuso. E da quello, come da molti altri analoghi, è bene diffidare, dichiarano gli esperti.

Roberta De Carolis