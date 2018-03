L’aromaterapia può aiutare a rendere migliori diversi aspetti della nostra vita. Anche la passione sotto le lenzuola può essere favorita dall’utilizzo di alcune essenze. Vi presentiamo allora i 10 oli essenziali più afrodisiaci da sperimentare insieme al vostro partner.

Ogni persona merita una vita sessuale appagante, a volte però può essere necessario aiutare un po’ i sensi servendosi di qualche cibo o rimedio naturale per aumentare la passione o creare la giusta atmosfera per la vita di coppia.

Tra i vari rimedi afrodisiaci ci vengono in aiuto anche alcuni oli essenziali che possono essere diffusi in casa (una goccia ogni metro quadro), utilizzati per un massaggio di coppia o ancora sciolti in un bagno rilassante e passionale.

Scegliete quello che preferite tra:

1. Rosa

L’olio essenziale romantico per eccellenza definito anche da qualcuno l’olio dell’amore. Si tratta della rosa, il cui aroma aiuta ad aprire il cuore, a ridurre sentimenti di paura e ansia, ad aumentare fiducia, autostima e anche desiderio. Migliora tra l’altro la circolazione, combatte lo stress e la tensione nervosa ed è molto utile alle donne che hanno disturbi mestruali o sintomi della menopausa.

Leggi anche: Meravigliosa Rosa: dall’aromaterapia alla floriterapia, tutto quello che devi sapere

2. Ylang Ylang

L’olio essenziale che si estrae da questo fiore giallo esotico è rilassante e calmante ma in grado anche di aumentare il buon umore e la carica sessuale. E’ un afrodisiaco molto noto che lavora sulle emozioni e sull’eccitazione mettendo le persone nel giusto "mood" per amare al meglio il proprio partner.

Leggi anche: Olio essenziale di ylang ylang: proprietà e come utilizzarlo

3. Sandalo

L’olio essenziale di sandalo è antidolorifico, rilassa i muscoli e calma la pressione sanguigna. E’ in grado di alleviare una giornata di stress e tensione migliorando il tono dell’umore e invogliando all’amore e alla passione tra le lenzuola.

4. Palissandro

L’olio di palissandro ha un aroma seducente e fornisce un effetto calmante sulla mente, infondendo anche sentimenti di fiducia e autostima. Migliora l’umore favorendo una visione positiva della vita e regalando speranza e ottimismo. E’ anche afrodisiaco in quanto aumenta l’energia sessuale.

5. Zenzero

L’olio essenziale di zenzero, così come la spezia in sé, è conosciuto soprattutto per le sue doti antidolorifiche, digestive e antinausea. Tra le sue proprietà, però, vi è anche la capacità di risvegliare i sensi ed accendere la passione.

Leggi anche: Olio essenziale di zenzero: le fantastiche proprietà, gli usi e dove trovarlo

6. Salvia sclarea

L’olio essenziale di salvia è profondamente rilassante ma contemporaneamente promuove l'euforia (anche a letto). Agisce dunque come un potente afrodisiaco e aumenta la creatività sotto le lenzuola supportando fantasia e concentrazione. E’ un essenza nota anche come riequilibrante ormonale, aiuta infatti ad alleviare i sintomi della sindrome premestruale e della menopausa.

Leggi anche: Salvia: come usarla per stare meglio e per la bellezza di pelle e capelli

7. Legno di cedro

Il legno di cedro svolge un'azione calda e delicata sulla mente e sul corpo ed è dotato di un ottimo profumo. Perfetto per un massaggio di coppia in quanto allevia lo stress, le tensioni muscolari e ovviamente promuove l’eros!

8. Neroli

Neroli, noto anche come fiore d'arancio, aiuta ad elevare la mente e risvegliare i sensi. È stato usato per secoli come afrodisiaco naturale in molti paesi. E’ in grado di infondere fiducia e dissipare sentimenti di rabbia. Riesce a rilassare cuore e sistema nervoso, ecco perché può essere utilizzato anche in caso di attacchi di panico.

9. Patchouli

L'olio di Patchouli è ottimo per favorire l’umore e teneri lontani stress e ansia promuovendo un senso generale di benessere. Ottimo in caso di frigidità per risvegliare la passione sopita.

10. Gelsomino

Il gelsomino ha un profumo generalmente molto amato e potenti doti afrodisiache. Fornisce anche un effetto equilibrante sul sistema nervoso e funziona a livello emotivo in caso di depressione, pessimismo o scarsa fiducia in se stessi. Si usa spesso in situazioni di apatia e svogliatezza.

Leggi anche: la ricetta dell'oleolito al gelsomino

Se ti interessa conoscere altri rimedi o cibi afrodisiaci leggi anche:

Francesca Biagioli