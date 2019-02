Acqua e limone. Una bevanda che negli ultimi anni è diventata una salutare abitudine mattutina per molte persone. Ma cosa succede al corpo assumendola ogni giorno per un certo periodo di tempo?

Una proposta salutare per quando ci si sveglia è quella di assumere una bevanda tiepida preparata con due semplici ingredienti: acqua e succo di limone fresco. Questa promette di essere un toccasana per la nostra salute a patto di berla con costanza per un certo periodo e di distanziare di qualche tempo la vera e propria prima colazione.

Ma quali sono i benefici reali che offre acqua e limone?

Cosa succede al corpo

I vantaggi che si possono riscontrare se si assume quotidianamente questa bevanda sono:

Pelle più giovane e luminosa: grazie alla presenza nel limone di una buona dose di vitamina C e altre sostanze utili, si può notare un ringiovanimento della pelle e una maggiore luminosità del viso.

grazie alla presenza nel limone di una buona dose di vitamina C e altre sostanze utili, si può notare un ringiovanimento della pelle e una maggiore luminosità del viso. Maggiore facilità a dimagrire: c’è chi assume acqua e limone come aiuto durante una dieta dimagrante in quanto favorisce una perdita di peso più rapida (naturalmente se assunta all’interno di un’alimentazione equilibrata e sostenuta dalla giusta dose di attività fisica).

c’è chi assume acqua e limone come aiuto durante una dieta dimagrante in quanto favorisce una perdita di peso più rapida (naturalmente se assunta all’interno di un’alimentazione equilibrata e sostenuta dalla giusta dose di attività fisica). Migliore digestione e regolarità intestinale: acqua e limone aiuta l'apparato digerente e facilita il processo di eliminazione dei prodotti di scarto dall'organismo. Previene il problema della stitichezza ma impedisce anche la diarrea, assicurando funzioni intestinali regolari.

acqua e limone aiuta l'apparato digerente e facilita il processo di eliminazione dei prodotti di scarto dall'organismo. Previene il problema della stitichezza ma impedisce anche la diarrea, assicurando funzioni intestinali regolari. Sistema immunitario più forte: il limone aiuta a mantenere in buona salute le difese immunitarie del nostro organismo e bere acqua e limone ogni giorno contribuisce dunque a proteggerci meglio da influenze e infezioni di vario genere.

il limone aiuta a mantenere in buona salute le difese immunitarie del nostro organismo e bere acqua e limone ogni giorno contribuisce dunque a proteggerci meglio da influenze e infezioni di vario genere. Equilibra il pH del corpo: per chi ritiene valida la teoria che vuole un corpo in salute con determinati pH, acqua e limone è un’ottima soluzione per tenere in equilibrio questo valore.

per chi ritiene valida la teoria che vuole un corpo in salute con determinati pH, acqua e limone è un’ottima soluzione per tenere in equilibrio questo valore. Disintossicante ed energizzante: acqua e limone contribuisce a disintossicare l’organismo a beneficio della pelle ma in generale di tutte le funzioni del corpo e dunque alla lunga potremmo ritrovarci con un grado di energia maggiore.

acqua e limone contribuisce a disintossicare l’organismo a beneficio della pelle ma in generale di tutte le funzioni del corpo e dunque alla lunga potremmo ritrovarci con un grado di energia maggiore. Remineralizza: il limone è una buona fonte di potassio, calcio, fosforo e magnesio e ha quindi un effetto remineralizzante sul nostro organismo.Può aiutare a reintegrare i sali del corpo anche dopo una sessione di allenamento intensa.

il limone è una buona fonte di potassio, calcio, fosforo e magnesio e ha quindi un effetto remineralizzante sul nostro organismo.Può aiutare a reintegrare i sali del corpo anche dopo una sessione di allenamento intensa. Diuretico: il succo di limone diluito in acqua funge da diuretico aumentando la produzione di urina e favorendo l’eliminazione dell’acqua in eccesso dal corpo (potrebbe migliorare dunque anche una situazione di ritenzione idrica).

il succo di limone diluito in acqua funge da diuretico aumentando la produzione di urina e favorendo l’eliminazione dell’acqua in eccesso dal corpo (potrebbe migliorare dunque anche una situazione di ritenzione idrica). Riduce infiammazione e dolore: questa bevanda è in grado di sciogliere l’acido urico e dunque lenire le infiammazioni delle articolazioni e i dolori dovuti ai depositi di questa sostanza nel corpo.

questa bevanda è in grado di sciogliere l’acido urico e dunque lenire le infiammazioni delle articolazioni e i dolori dovuti ai depositi di questa sostanza nel corpo. Migliora l’alito: chi soffre di alitosi potrebbe trovare giovamento dall’assumere acqua e limone. I limoni infatti rinfrescano l'alito.

Per quanto tempo assumere acqua e limone

Di acqua e limone si consiglia di berne una tazza ogni giorno appena svegli. La bevanda si può assumere quotidianamente anche per lunghi periodi a meno che non insorgano degli effetti collaterali (vedi sotto) o si avverta qualsiasi tipo di fastidio.

Per vedere i primi benefici è però necessario attendere almeno due settimane o in alcuni casi un mese.

L’esperimento per due settimane

Dina Gachman, blogger e scrittrice americana, ha voluto sperimentare su se stessa i benefici di bere quotidianamente acqua e limone e ha scelto di assumere la bevanda per due settimane nella dose di due tazze.

Nello specifico quello che ha notato è stato:

Leggero miglioramento nell’aspetto della pelle. Alcuni punti erano schiariti e la carnagione era meno opaca.

Si è sentita meno gonfia

Non si è ammalata durante l’esperimento (c’è da dire però che la probabilità in due settimane non era alta)

Si è sentita più propensa a fare attività fisica e mangiare cibi sani

Controindicazioni ed effetti indesiderati

Nonostante i molti benefici di questa bevanda, acqua e limone presenta anche alcune controindicazioni ed effetti collaterali da tenere sempre bene a mente:

Smalto dei denti: è molto importante come prima cosa notare che quando il succo di limone viene direttamente a contatto con i denti può rovinare lo smalto in quanto ricco di sostanze acide. Si consiglia quindi di risciacquare abbondantemente la bocca subito dopo aver consumato la bevanda oppure di sorseggiarla con una cannuccia (opzione però decisamente meno ecologica).

è molto importante come prima cosa notare che quando il succo di limone viene direttamente a contatto con i denti può rovinare lo smalto in quanto ricco di sostanze acide. Si consiglia quindi di risciacquare abbondantemente la bocca subito dopo aver consumato la bevanda oppure di sorseggiarla con una cannuccia (opzione però decisamente meno ecologica). Afte o lesioni in bocca: anche in caso di afte o lesioni profonde all'interno della bocca o sulle gengive, l’acido citrico presente nei limoni può dare problemi e causare più danni che altro. Prima di assumere la bevanda, quindi, aspettate che questi disturbi siano completamente risolti.

anche in caso di afte o lesioni profonde all'interno della bocca o sulle gengive, l’acido citrico presente nei limoni può dare problemi e causare più danni che altro. Prima di assumere la bevanda, quindi, aspettate che questi disturbi siano completamente risolti. Bruciore di stomaco o ulcere: ulteriore controindicazione molto seria all’assunzione di acqua e limone è in caso di bruciore di stomaco e presenza di ulcere. Il limone andrebbe infatti ad aggravare la situazione attivando la pepsina, un enzima nello stomaco che scompone le proteine, e andando a peggiorare l’acidità e il fastidio.

ulteriore controindicazione molto seria all’assunzione di acqua e limone è in caso di bruciore di stomaco e presenza di ulcere. Il limone andrebbe infatti ad aggravare la situazione attivando la pepsina, un enzima nello stomaco che scompone le proteine, e andando a peggiorare l’acidità e il fastidio. Nausea, vomito o emicranea: in alcuni casi acqua e limone può dare come effetto collaterale la comparsa di nausea e vomito oppure di emicrania.

in alcuni casi acqua e limone può dare come effetto collaterale la comparsa di nausea e vomito oppure di emicrania. Carenza di potassio: l'uso eccessivo di succo di limone è stato collegato anche ad una possibile carenza di potassio considerato tra l'altro che aumenta la diuresi.

È importante che ognuno faccia i conti con il proprio organismo, c’è da sottolineare infatti che questo, come altri rimedi naturali, non sono sempre adatti a tutti. Impariamo a capire i messaggi che ci invia il nostro corpo per valutare se acqua e limone è una soluzione naturale davvero adatta a noi!

Voi avete già sperimentato i benefici di acqua e limone o siete tra quelli che hanno notato invece effetti collaterali?

