Come preparare il miele d'oro alla curcuma, il miglior antibiotico naturale contro tosse e raffreddore

Molti di voi avranno ormai provato il latte d’oro o golden milk a base di curcuma, ma sapete che esiste un altro ottimo rimedio che si realizza a partire da questa spezia? Si tratta del miele d’oro, ecco come prepararlo e utilizzarlo in caso di tosse e raffreddore.

La combinazione curcuma-miele ha un’efficace attività antinfiammatoria, antibatterica e antivirale, non solo aiuta a combattere i microrganismi responsabili dei disturbi stagionali ma sostiene anche le naturali difese del nostro corpo.

I benefici della curcuma, ormai lo sappiamo, sono dovuti alla presenza di un importante principio attivo come la curcumina, polifenolo a cui sono attribuite oltre 150 potenziali attività terapeutiche, tra cui il potere antiossidante, quello antinfiammatorio e antitumorale.

Ma come utilizzarla a beneficio della nostra salute? Ad esempio sperimentando il miele d'oro...

La ricetta del miele d’oro

La ricetta per preparare questo rimedio naturale è davvero semplicissima ed economica. Offre inoltre il vantaggio di conservarsi facilmente in un barattolo di vetro per 3 giorni, il tempo generalmente necessario a riprendersi grazie all’azione antinfiammatoria combinata di miele e curcuma.

Ingredienti:

100 grammi di miele grezzo biologico (o miele di tarassaco per i vegani)

1 cucchiaio di curcuma

Preparazione

In un barattolo di vetro versate miele e curcuma, mescolando per bene e creando così una miscela omogenea. Conservate in luogo fresco e asciutto e assumete al bisogno.

Foto: healthyfoodhouse

Quando e come assumere il miele d'oro

Ai primi sintomi di influenza, mal di gola, tosse o raffreddore bisogna iniziare subito ad assumere il miele d’oro in maniera continuativa per 3 giorni secondo il seguente schema:

Giorno 1: prendi mezzo cucchiaino di miscela ogni ora nel corso della giornata

prendi mezzo cucchiaino di miscela ogni ora nel corso della giornata Giorno 2: mantieni la stessa dose ma abbi cura di assumerla ogni due ore

mantieni la stessa dose ma abbi cura di assumerla ogni due ore Giorno 3: prendi il rimedio 3 volte al giorno

Generalmente trascorso questo tempo si nota già un netto miglioramento.

Sarebbe bene far sciogliere miele e curcuma in bocca fino a completa dissoluzione. Si può usare anche in forma preventiva un cucchiaino per 3 volte al giorno per una settimana.

Avvertenze

Miele e curcuma sono due prodotti naturali non privi di possibili effetti collaterali. Il miele è sconsigliato a chi soffre di diabete o deve tenere sotto controllo la glicemia mentre dovrebbe evitare di assumere curcuma chi soffre di calcoli alla colecisti o problematiche alle vie biliari. In caso si faccia uso di farmaci, meglio sempre chiedere prima il benestare del proprio medico, in particolare la curcuma può andare ad interagire pericolosamente con alcuni di essi.

Interessante conoscere anche altri rimedi a base di curcuma che vi abbiamo consigliato:

Contro tosse e raffreddore potete sperimentare poi altri rimedi naturali:

Qui la ricetta del Golden Milk, o latte d'oro

Francesca Biagioli