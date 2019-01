Cos'è l'olio 31, quali sono le sue tante proprietà e come usarlo per i piccoli problemi quotidiani. Un mix di oli essenziali molto amato e utilizzato. Ecco perché.

L’Olio 31 è una miscela di erbe utile al benessere naturale realizzata a partire da oli essenziali estratti da diverse piante. Molte le proprietà e i benefici di questo prodotto tanto amato, così come gli usi che se ne possono fare. Conosciamo allora più da vicino l’olio 31.

Cos'è l'Olio 31

L’Olio 31 altro non è che un mix a base di oli essenziali puri estratti da 31 piante officinali, di cui a seconda dei casi si utilizzano foglie, bacche, radici o altro. Quest’olio segue un’antica formulazione svizzera, anche se attualmente ve ne sono in commercio diversi tipi che possono avere leggere differenze, in particolare nell’utilizzo o meno di alcune piante piuttosto che altre. Di solito comunque si trovano sempre presenti menta, eucalipto, arancio, limone, timo, rosmarino, melissa, lavanda e altre piante tradizionalmente utilizzate nella cura di vari disturbi.

Di solito presenti nell’olio 31 sono:

Altre erbe che si possono trovare in alcune formulazioni sono:

noce moscata

cajeput

mirra

garofano

legno di rosa

camomilla

basilico

wintergreen

iris pallida

ginseng

benzoino

sedano

Violetta

Cipresso

Mirto

Proprietà e benefici dell'olio 31

Le proprietà dell’Olio 31 sono dovute in particolare alla presenza in questo prodotto di oli essenziali naturali e puri estratti da piante officinali ricche di principi attivi benefici per la nostra salute.

Questo olio ha proprietà balsamiche, espettoranti e fluidificanti utili in caso di naso chiuso, raffreddore e catarro ma anche antinfiammatorie e antidolorifiche, c’è infatti chi lo utilizza con successo per trattare problemi muscolari e articolari o dolori (ad esempio quelli localizzati nel tratto cervicale).

Le sua proprietà rilassanti nei confronti della muscolatura ma anche del sistema nervoso lo rendono utile nel contrastare il mal di testa. Aiuta inoltre a disinfettare il corpo o gli ambienti (se diffuso) visto il suo potere antibatterico e antisettico ed in più ha potere rinfrescante.

Quest’olio ha proprietà anti spasmodiche da sfruttare ad esempio massaggiando l’addome in caso di crampi (sconsigliato l’uso interno di Olio 31).

Tra i benefici che offre vi sono poi il potere energizzante e tonificante sia sul corpo che sull’umore, utile quindi anche per gestire meglio lo stress e alleviarlo.

Ricapitolando l’olio 31 è:

Balsamico

Espettorante

Fluidificante

Antinfiammatorio

Antidolorifico

Rilassante

Antibatterico

Antisettico

Antispasmodico

Energizzante

Tonificante

Rinfrescante

Tra i vantaggi di questo olio vi è poi il fatto che non unge e asciuga molto in fretta, oltre al fatto che essendo concentrato si utilizza a piccolissime dosi e dura quindi a lungo.

Usi dell'olio 31

L’olio 31 è molto versatile e si presta a tanti usi, importante però ricordare che essendo un prodotto naturale molto concentrato, proprio come gli oli essenziali, va usato a gocce, puro ma sempre meglio diluito in altro olio vegetale (ad esempio nell’olio di mandorle dolci).

Il potere balsamico ed espettorante di questo olio si può sfruttare semplicemente inalando il suo aroma al bisogno o utilizzandolo per fare suffumigi con acqua calda. Bastano 10 gocce (ogni litro d’acqua) per ottenere un effetto rinfrescante e liberatorio sulle vie respiratorie. Se il problema da risolvere è invece il mal di gola, si possono fare dei gargarismi utilizzando poche gocce di olio diluite in acqua (ricordandosi sempre poi di sputare).

Questo olio può essere utile per effettuare massaggi rilassanti da solo (8-10 gocce) o meglio diluito in un olio vegetale vettore, sull’addome in caso di crampi, sulla testa se si soffre di emicrania, sul tratto cervicale se è lì che si avverte tensione o dolore, sulla schiena, ecc.

Le sue doti rilassanti possono essere sfruttate invece diffondendolo negli ambienti, sempre tramite massaggio oppure effettuando bagni o pediluvi diluendone poche gocce in acqua. In questo modo si riesce ad alleviare lo stress e si ottiene anche un effetto tonificante su corpo e mente (perfetto ad esempio dopo aver praticato sport).

Quale goccia in uno shampoo neutro o da solo massaggiato sulla cute può aiutare a contrastare la forfora mentre diluito in acqua si può utilizzare con successo in caso digengiviti o per una maggiore igiene dentale (bastano 2/4 gocce in un bicchiere d’acqua). Molti uomini lo trovano utile anche come dopo barba naturale mentre le donne possono sperimentarlo come antirughe.

Dato il potere rinfrescante e l’aroma tipico di quest’olio, si può prendere in considerazione di utilizzarlo per profumare la propria casa o gli armadi (a questo scopo si può ad esempio versarne qualche goccia su un po’ di ovatta). Si può diffondere anche tramite l’acqua dei termosifoni in inverno.

Altri usi sono infine: aggiungerne qualche goccia al bagnoschiuma per avere un effetto rinfrescante o versarle direttamente sui polsi, applicarlo sopra una puntura di zanzara per alleviarne il prurito o ancora utilizzarlo per igienizzare meglio la casa aggiungendolo ai detersivi ecologici.

L'olio 31 è, quindi, da tenere a portata di mano in caso di:

Raffreddore

Mal di gola

Mal di testa

Mal di schiena

Cervicale

Crampi addominali

Stress

Stanchezza

Gengivite

Forfora

Rughe

Utile anche come:

Dopobarba

Profumatore per ambienti, armadi o cassetti

Purificatore per ambienti

Dosi e modalità di utilizzo

Per le dosi e le modalità di utilizzo fate riferimento a quanto riportato sulle confezioni di Olio 31, a seconda dei produttori, infatti, potrebbero variare. C’è chi ad esempio consiglia un quantitativo di gocce minore (perché magari il prodotto è più puro e concentrato) e chi maggiore o ancora chi ne vieta l’utilizzo ai bambini al di sotto dei 3 anni e chi invece preferisce aumentare l’età a 6.

Spesso quest'olio viene consigliato, da chi lo utilizza, come la panacea di tutti i mali. Probabilmente si tratta effettivamente di un buon prodotto, utile ed efficace in molte situazioni, non pensate però di risolvere qualunque cosa con l'Olio 31. Come tutti i prodotti naturali, questo può essere un valido alleato per la nostra salute che come sempre, però, deve partire da uno stile di vita sano.

Dove trovare l'olio 31

L’Olio 31 si può trovare disponibile in erboristeria, farmacia, nei negozi di salute naturale ma anche online. Esiste poi la possibilità di acquistarlo tramite venditori privati che sponsorizzano una marca in particolare di quest’olio.

Controindicazioni

Come tutti i prodotti, anche quelli naturali, l’Olio 31 ha alcune controindicazioni:

Non va mai applicato su ferite aperte o puro sulle mucose;

può dare reazioni allergiche nei soggetti predisposti (se lo usate per la prima volta fate prima una prova su un piccolo pezzo di pelle e vedete l’effetto che si ottiene);

nei soggetti predisposti (se lo usate per la prima volta fate prima una prova su un piccolo pezzo di pelle e vedete l’effetto che si ottiene); non va mai ingerito (non è adatto ad uso interno): si tratta infatti di un prodotto per solo uso esterno che va usato a piccole dosi e senza esagerare essendo molto concentrato;

Non è indicato per bambini piccoli e in gravidanza o allattamento;

lavarsi sempre bene le mani dopo averlo utilizzato, dato che il prodotto è irritante per gli occhi.

Francesca Biagioli