Quali sono i rimedi naturali più efficaci in caso di talloni screpolati? Ecco 12 ricette testate di scrub e trattamenti per alleviare questo fastidio

Talloni screpolati, cosa fare? Se avete i talloni screpolati, provate ad affidarvi ai rimedi naturali e della nonna. Forse non vi siete presi cura a sufficienza dei vostri piedi e vi siete dimenticati di fare lo scrub o di applicare una crema idratante dopo ogni doccia. Ecco come rimediare...

Siete ancora in tempo per correre ai ripari prima che arrivi l'estate. Il suggerimento per prevenire i talloni screpolati è di fare uno scrub una volta alla settimana e applicare spesso una crema idratante. Se i talloni sono già screpolati provate ad intervenire due volte alla settimana con un pediluvio seguito da uno scrub e dall'applicazione di un impacco o di una crema idratante, Ecco alcuni rimedi naturali utili in caso di talloni screpolati.

1. Pediluvio alla lavanda e bicarbonato

Per ammorbidire la pelle dei talloni provate con un bel pediluvio caldo alla lavanda e bicarbonato, che avrà anche un piacevole effetto rilassante. Riempite un catino con dell'acqua calda, versate due o tre cucchiai di bicarbonato e quattro gocce di olio essenziale di lavanda. La durata del pediluvio è di 15-20 minuti. Dopo il pediluvio fate uno scrub.

2. Pietra pomice

Usate la pietra pomice soltanto dopo aver ammorbidito la pelle dei talloni con un pediluvio o con un bagno caldo. La pietra pomice è uno strumento molto utile per levigare i talloni e per rimuovere la cellule morte. Strofinatela sui piedi con movimenti circolari e con delicatezza. Dopo il trattamento con la pietra pomice i talloni saranno pronti all'applicazione della crema idratante.

3. Scrub per i talloni

Se non avete a disposizione la pietra pomice ricorrete a uno scrub per i piedi, ancora meglio se fatto in casa. Fare lo scrub ai talloni una volta alla settimana e applicare una crema idratante subito dopo previene il problema dei talloni screpolati e aiuta a risolverlo quando c'è già. Per lo scrub basta mescolare dello zucchero oppure del sale con un olio a vostra scelta fino ad ottenere un composto cremoso. Potete scegliere olio di mandorle dolci o il comune olio extravergine d'oliva. Qui una selezione di 12 ricette di scrub per piedi tutte da provare



4. Trattamento all'olio di sesamo

L'olio di sesamo è molto indicato per la pelle secca e per il suo effetto anti-age. Viene usato come olio per il viso e per il corpo. È adatto anche per piedi e talloni. Per ammorbidire le zone ruvide vi basterà avere a disposizione un cucchiaio di olio di sesamo e 5 gocce di olio essenziale di menta. Diluite l'olio essenziale nell'olio di sesamo, applicatelo sui piedi insistendo su talloni, indossate delle calzine di cotone e lasciate agire per tutta la notte. Al mattino la morbidezza della pelle sarà garantita. Se dovessero essere ancora presenti delle zone ruvide, usate la pietra pomice o fate uno scrub dopo questo trattamento.

5. Esfoliante al bicarbonato

Con il bicarbonato di sodio potrete creare un composto leggermente abrasivo, più delicato di un comune scrub preparato con il sale grosso, utile per ammorbidire i talloni e rimuovere le cellule morte. Mescolate due cucchiai di bicarbonato di sodio e due cucchiai d'acqua tiepida. Massaggiate a lungo sui talloni con movimenti circolari e poi risciacquate. A questo punto potrete applicare sui talloni una crema idratante o qualche goccia di olio di mandorle dolci o di sesamo.

6. Esfoliante alla farina di riso

Per preparare questo semplice trattamento esfoliante per i piedi vi basterà mescolare 2 cucchiai di farina di riso e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, di mandorle dolci o di sesamo. Preparate questo trattamento sempre al momento. Amalgamate bene gli ingredienti per ottenere un composto facile da applicare e massaggiatelo sui talloni con le dita o, ancora meglio, con l'aiuto di una spugnetta.

7. Impacco al burro di karitè

Il consiglio è di applicare sui talloni l'impacco al burro di karitè prima di andare a dormire, dopo aver fatto uno scrub o dopo aver passato la pietra pomice. Vi basterà prelevare del burro di karitè dal barattolo con un cucchiaino e riscaldarlo leggermente tra i palmi delle mani oppure a bagnomaria per applicarlo sui talloni senza fatica. Non vi resta che indossare dei calzini di cotone per proteggere i piedi durante la notte. Al mattino risciacquate l'impacco con acqua tiepida e sapone delicato.

8. Impacco al miele

Il miele è un rimedio naturale adatto per prendersi cura della pelle secco, con particolare riferimento alle zone del corpo più ruvide o interessate da problemi di disidratazione, proprio come i talloni. Applicate il miele sui talloni e lasciate agire per 30 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida oppure prima di dedicarvi ad un bel pediluvio.

9. Esfoliante alla farina di ceci

Preparate un esfoliante naturale adatto sia per i talloni che per piedi e gambe mescolando 3 cucchiai di farina di ceci, 3 cucchiai di zucchero di canna e 3 cucchiai di mandorle appositamente tritate oppure di farina di mandorle. A questo punto aggiungete 1 cucchiaio d'olio (ad esempio olio d'oliva extravergine, olio di mandorle o di sesamo) e la quantità d'acqua necessaria ad ottenere un composto facile da applicare e strofinare sulla pelle. Massaggiate più volte lo scrub sui talloni, utilizzate subito eventuali avanzi per fare uno scrub per il corpo insistendo sulle zone ruvide.

10. Rimedio all'olio e limone

In un bicchiere mescolate 2 cucchiai di succo di limone e 2 cucchiai di olio d'oliva. Aggiungete a poco a poco del bicarbonato di sodio o della farina di riso e mescolato fino ad ottenere un composto cremoso. Massaggiate sui talloni come se fosse uno scrub oppure utilizzatelo come un impacco per ammorbidire la pelle indurita. Questo rimedi è valido anche in caso di calli e duroni.

11. Trattamento con la banana

Per questo trattamento si utilizza la polpa di 2 banane mature che deve essere schiacciata fino ad ottenere una massa liscia ed omogenea. E' importante però che i frutti siano maturi altrimenti conterranno un acido che è aggressivo per la pelle. Bisogna strofinare delicatamente la polpa di banana sui piedi, comprese le unghie e l'interno delle dita. Lasciare poi riposare per circa 20 minuti prima di risciacquare.

La banana è un idratante naturale per la pelle, contiene vitamina A, B6 e C, quindi questo trattamento va fatto tutte le sere per 2 settimane o fino a quando non si è soddisfatti dei risultati ottenuti.

12. Trattamento agli oli vegetali

Gli oli vegetali sono probabilmente il metodo migliore per combattere il problema dei talloni secchi e screpolati. Si tratta infatti di prodotti naturali super idratanti, molto semplici da utilizzare e che spesso abbiamo già in casa. Si possono usare, oltre a quelli già citati precedentemente, anche dell'olio di cocco o del più comune olio di oliva. Tutto ciò che si deve fare è applicarli delicatamente sui talloni fino a quando la pelle non li assorbe completamente. Questo trattamento va eseguito periodicamente in modo da migliorare la condizione dei talloni mantenendola stabile nel tempo.

Francesca Biagioli