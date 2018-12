L’Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) è solo una tra le centinaia di specie di aloe esistenti, ma è comunque quella attualmente più utilizzata nei prodotti di consumo sia per uso esterno che interno per via delle sue proprietà. L’uso di questa pianta è di lunga tradizione in diverse parti del mondo visti i tanti benefici che si sono riscontrati nel corso degli anni, verificati inizialmente solo con l’esperienza ma oggi confermati anche da alcune ricerche scientifiche.

Ad essere utilizzate per l’estrazione sia del gel (per uso esterno) che del succo (per uso interno) sono le foglie di questa pianta che si può anche coltivare facilmente sul balcone. Il gel si è mostrato particolarmente efficace nel trattamento topico di ustioni, abrasioni, psoriasi e altre malattie della pelle mentre il succo viene utilizzato principalmente come immunomodulante, disintossicante e per le problematiche gastrointestinali.

Nel tempo si è capito che l’Aloina, un principio attivo antrachinonico naturalmente presente nella pianta, soprattutto se assunto con continuità è irritante per la mucosa intestinale con un effetto lassativo molto rilevante, ecco perché tutti (o quasi) i prodotti attualmente in commercio a base di Aloe, da assumere per via interna, sono stati sottoposti ad un trattamento che priva il succo di questa sostanza.

Aloe Vera, benefici

Il gel e il succo d’Aloe sono davvero molto versatili e possono essere utilizzati al bisogno in tante situazioni. Per quanto riguarda l’uso topico del gel a base di questa pianta potete leggere 20 fantastici utilizzi dell’Aloe Vera dove abbiamo già riassunto le principali situazioni in cui può far comodo avere a portata di mano questo prodotto.

Vediamo invece cosa accade se si assume Aloe vera in succo e per quali situazioni è generalmente indicata. Per prima cosa però chiariamo cosa contiene di così prezioso questa pianta tanto da renderla speciale e apprezzata un po' in tutto il mondo. Uno dei principi attivi più interessanti è senza dubbio l’Acemannano, un mucopolisaccaride naturale che ha dimostrato un effetto protettivo nei confronti della mucosa gastrica e intestinale ma non solo.

Leggi anche: GEL ALOE VERA IN CREMA O IN SUCCO: GLI UTILIZZI

I principali benefici dell’Aloe Vera riguardano:

Apparato gastro-intestinale

Sistema immunitario

Azione antibatterica

Azione antivirale

Azione antiossidante

Azione disintossicante

Apparato gastro-intestinale

In un interessante studio del 2004 condotto nel Regno Unito, i ricercatori hanno dato ad un gruppo di persone affette da colite ulcerosa, un tipo di malattia infiammatoria intestinale, succo di aloe vera da bere due volte al giorno. Dopo sole quattro settimane si è riscontrato un miglioramento della patologia nei partecipanti che avevano assunto Aloe rispetto al gruppo di controllo che invece aveva assunto della semplice acqua.

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, dovute principalmente ai mucopolisaccaridi contenuti nella pianta, l’Aloe è utilizzata anche per problemi molto comuni come colite, gastrite e altri tipi di infiammazioni ma, come specificato prima, deve essere rigorosamente senza Aloina, per non riscontrare al contrario un peggioramento dei sintomi.

Sistema immunitario

È stato dimostrato poi che l’Acemannano ha proprietà immunostimolanti, aiuta infatti la produzione di interferone e stimola l’attività dei macrofagi. In questo modo il corpo è ben difeso dall’attacco di virus e batteri. Ecco allora che uno dei motivi principali per cui si assume succo di Aloe vera è proprio quello di stimolare le naturali difese dell’organismo nei periodi in cui è maggiormente provato, dunque in autunno, in inverno o nella fase di passaggio da una stagione all’altra.

Antibatterica e antivirale

Alcune ricerche hanno dimostrato che estratti di Aloe sono in grado di agire contro alcuni tipi di batteri, virus o funghi tra cui l’Escherichia coli e la Candida albicans. L'assunzione del succo, dunque, può essere d’aiuto nei casi in cui ci siano infezioni di questo genere non solo sostenendo il sistema immunitario ma anche agendo attivamente, probabilmente però a questo scopo esistono dei rimedi naturali più specifici come può essere ad esempio il tea tree oil.

Antiossidante e disintossicante

L’Aloe vera contiene anche una miniera di sali minerali e vitamine oltre che di altre sostanze utili al benessere del nostro organismo. La ricchezza di questa sinergia di componenti rende questa pianta ottima anche per le sue proprietà disintossicanti e antiossidanti, in grado dunque di combattere i radicali liberi che contribuiscono all’invecchiamento delle cellule del nostro corpo. Ecco perché assumendo succo di Aloe spesso si notano miglioramenti a livello della pelle, dei capelli e delle unghie.

L'elenco non è certamente esaustivo, le tante sostanze diverse e ben miscelate tra loro che compongono questa pianta la rendono un tesoro ancora tutto da scoprire. Recentemente tra l'altro, la ricerca scientifica si sta concentrando in particolare sulle sua potenzialità antitumorali, ma in questo caso ad essere più efficace sembrerebbe essere la variante Aloe Arborescens.

Succo di Aloe Vera, benefici

Aloe vera e salute. Fa davvero così bene berne il succo? Assumere il succo estratto di aloe vera è spesso consigliato per affrontare diversi disturbi ma anche semplicemente per rafforzare il sistema immunitario nei periodi in cui ce n’è più bisogno, disintossicarsi o migliorare le funzioni digestive.

Riassumiamo quali sono i principali benefici del succo di Aloe Vera:

Depura l’organismo

Protegge il cuore

Protegge la pelle

Fa bene alle gengive e alla bocca

Salvaguarda la salute dentale

Riduce l’infiammazione

Regola gli zuccheri nel sangue

Leggi anche: SUCCO DI ALOE VERA: 10 BENEFICI PER LA SALUTE E MOTIVI PER BERLO

Aloe Vera, cosa accade al corpo

Cosa accade al corpo se assumiamo un bicchierino di succo di Aloe Vera al giorno?

La dose generalmente consigliata di aloe vera da bere, come riportato sulle confezioni, è di 20 ml (un misurino) per 2/3 volte al giorno che corrisponde ad un bicchierino circa. Aumentare troppo invece, se non in casi particolari e sotto consiglio di un esperto, può dare non pochi problemi primo tra tutti un senso di nausea e acidità.

Ecco cosa accade al corpo assumendo un bicchierino di succo di Aloe Vera al giorno. Il succo di Aloe Vera:

Migliora la digestione

Rafforza il sistema immunitario

Ha un’azione anti-age

Ha un’azione ipoglicemizzazione

Cura la pelle

Protegge l’intestino

È antinfiammatorio

Aiuta la guarigione di ustioni e ferite

Leggi anche: ALOE VERA: COSA ACCADE AL CORPO CON UN BICCHIERINO AL GIORNO

Gel di Aloe Vera, utilizzi

I migliori rimedi per la cura di sé arrivano spesso direttamente dalla natura. Potrete estrarre il gel di aloe vera direttamente dalle foglie di questa pianta con le dovute attenzioni oppure acquistarlo già pronto in erboristeria.

Ecco i numerosi utilizzi del gel di Aloe Vera nella vita quotidiana:

Lozione antiforfora

Scrub fai-da-te

Crema per il viso

Maschera per il viso

Mani screpolate

Crema per il corpo

Rimedio naturale per le scottature solari

Da applicare sulle punture di insetti

Impacco pre-shampoo

Rimedio post-rasatura

Come gel naturale per capelli

Rimedio naturale per le cicatrici

Per alleviare le macchie scure

Per massaggi e dolori muscolari

Rimedio naturale per le gengive arrossate

Per massaggiare i piedi stanchi

Da applicare in caso di acne

Per preparare un dentifricio naturale

Per massaggiare le tempie in caso di mal di testa

Leggi anche: 20 FANTASTICI UTILIZZI DELL’ALOE VERA

Gel di Aloe Vera, come estrarlo

Recidete la foglia di Aloe Vera dalla vostra pianta partendo dal basso. A questo punto dovrete incidere la foglia lungo tutto il suo contorno con un coltello. Dovrete eliminare la parte spinosa, incidere bene un punto della foglia e lasciare fuoriuscire il liquido giallo presente (che ha effetto lassativo). In questo modo potrete spremere la foglia in modo da avere a disposizione soltanto del gel d'Aloe Vera. Potete separare la foglia in due parti e aiutarvi nell'estrarre il gel di Aloe Vera con un cucchiaino o con un coltello.

Se il gel d'Aloe Vera così conservato dovesse cambiare colore, significa che si è rovinato e non è più utilizzabile. Dovrete procedere ad estrarre del nuovo gel d'Aloe Vera da una foglia della pianta al momento del bisogno.

Ecco un video che vi aiuterà a capire come estrarre il gel d'Aloe Vera.

Aloe Vera, dove trovare il gel e il succo

Sia il gel di aloe vera che il succo di aloe vera si trovano facilmente in erboristeria, nei negozi di prodotti naturali, negli shop online dedicati al biologico e in alcuni supermercati. Il gel di aloe vera si ottiene facilmente in casa incidendo le foglie di questa pianta.

Controindicazioni e effetti collaterali

Come tutte le piante, anche l’Aloe non è esente da possibili effetti collaterali riscontrabili il più delle volte in particolare nel tratto gastrointestinale con crampi e diarrea. In questo caso è bene ascoltare il proprio corpo ed interrompere subito il trattamento. Se si assumono farmaci poi è sempre meglio informare il proprio medico per scongiurare l’opportunità che, le due assunzioni, possano in qualche modo interferire tra di loro.

Sconsigliato l'utilizzo del succo in gravidanza (non ci sono studi che ne provino la sicurezza) e durante l'allattamento (renderebbe il latte amaro e poco gradito al bambino).

Molto importante nel caso si assuma il succo d’Aloe è rispettare i dosaggi riportati sulle confezioni e non pensare, solo perché si tratta di un rimedio naturale, di poterlo utilizzare sempre. Come ogni cosa che si assume a scopo terapeutico o preventivo è sempre bene seguire un ciclo che può essere da un mese a tre mesi e poi interrompere.

Riassumiamo le controindicazioni per l'assunzione di succo di aloe vera:

Crampi intestinali

Diarrea

Interazione con i farmaci

Sconsigliato in gravidanza

Sconsigliato durante l’allattamento

Il gel invece non ha dimostrato effetti collaterali e può essere utilizzato da tutti, ottimo anche per i bambini. Si riscontrano problemi, ovviamente, solo in caso si soffra di allergia alla pianta, cosa comunque generalmente rara.

ACQUISTA L'ALOE VERA SU AMAZON

Francesca Biagioli

Leggi anche:

20 fantastici utilizzi dell’Aloe Vera

Gel Aloe Vera: in crema o in succo, gli utilizzi

Come preparare l'Aloe Arborescens di Padre Romano Zago



Aloe vera: come coltivarla e utilizzarla

Aloe: le 5 varieta' più conosciute