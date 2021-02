I 14 paesi del mondo dove il covid non è mai arrivato (secondo i dati dell’OMS)

Secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a poco più di un anno dall’inizio della pandemia, sono 14 i paesi del mondo “covid free”, ovvero che non hanno registrato casi di coronavirus e dunque sono riusciti ad evitare tutte le drammatiche conseguenze che noi conosciamo bene.

Si tratta nella maggioranza dei casi di isole lontane ed esotiche, che oggi più che mai (dato che non si può viaggiare) ci appaiono un paradiso in terra. Ma non ci sono solo luoghi remoti e isolati, tra i paesi senza covid appaiono anche stati come Corea del Sud e Turkmenistan ma su questi, per evidenti motivi, la comunità scientifica è decisamente scettica. Si dubita in particolare del fatto che abbiano dati sanitari accurati o viene il sospetto che, pur avendoli, non li abbiano comunicati.

Ma, come dicevamo, la maggior parte dei paesi “covid free”, sono isole, isolotti o arcipelaghi (per la precisione 12) molto lontani dalla terraferma che, fin dall’inizio della pandemia, hanno attuato regole rigide per evitare l’arrivo del virus, di fatto bloccando il più possibile gli accessi al loro territorio.

I luoghi che, ad oggi, non conoscono il coronavirus sono:

Samoa americane, arcipelago del Pacifico meridionale

Isole Cook nel Pacifico Meridionale

Niue, isola sperduta del Pacifico

Narau, in Oceania

Sant’Elena, nell’oceano Atlantico centro-meridionale

Tonga, 170 isole del Sud Pacifico

Tuvalu, nazione insulare polinesiana situata nell’oceano Pacifico

Okelau in Nuova Zelanda

Micronesia, stato insulare dell’Oceania

Kiribati, che comprende 33 atolli corallini e altre isolette nel Pacifico centrale

Palau, nel Pacifico occidentale

Pitcairn, nell’Oceano Pacifico meridionale

Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità

Leggi anche: