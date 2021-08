Puntura di riccio di mare: sintomi, cosa fare e non fare per togliere gli aculei

La puntura del riccio di mare è fastidiosa, ma come eliminare gli aculei che restano attaccati? Scopriamolo insieme.

I ricci di mare sono caratterizzati da aculei sottili e molto appuntiti, che penetrano con facilità all’interno dei tessuti.

La puntura del riccio di mare è fastidiosa e può causare dolore, a cui segue la formazione di piccole lesioni dovute agli aculei che restano attaccati alla pelle. (Leggi anche: I ricci di mare stanno per scomparire del tutto dai nostri fondali: fa troppo caldo)

Puntura di riccio di mare: sintomi

La puntura di riccio di mare è dolorosa, e a provocare l’enorme fastidio sono proprio gli aghi aguzzi in grado di rimanere ben saldi ai tessuti. Dopo la puntura, oltre al dolore si possono osservare arrossamento e gonfiore sulla parte colpita.

Altri sintomi comuni che si verificano se non vengono rimossi gli aculei sono:

prurito

infezione

eruzione cutanea

dolori articolari

fastidi muscolari

Se le spine riescono ad andare in profondità, possono verificarsi problematiche ai tendini e alle articolazioni, per tale ragione è necessario intervenire subito dopo essere stati punti. In alcuni casi, tra gli effetti indesiderati segnaliamo anche casi di tetano. (Leggi anche: Se avvisti questa medusa che sembra un uovo fritto, non preoccuparti: è innocua!)

Come togliere gli aculei del riccio di mare

La puntura del riccio di mare non è pericolosa per la vita dell’uomo, ma la situazione può complicarsi se non vengono estratti subito gli aculei.

Vediamo cosa fare in caso di puntura e come togliere le spine:

La prima cosa da fare è uscire con calma dall’acqua

Dopo di che, sciacqua più volte la zona interessata e poi disinfettala

Per alleviare il dolore e ammorbidire la pelle puoi immergere la parte colpita in un po’ di acqua tiepida, non bollente, con un po’ di sale

Applica alcune gocce di olio Evo tiepido sopra la ferita

A questo punto, prendi un ago per sollevare delicatamente le spine, facendo attenzione a non spezzarle, dovrebbero staccarsi da sole

Se necessario estraile con delle pinzette per sopracciglia

Una volta rimosse disinfetta bene la ferita.

Se vi sono aculei in profondità ti consigliamo di applicare dell’aceto, oppure dell’olio Evo, o ancora una pomata a base di ittiolo, per favorirne l’espulsione. Applica uno di questi rimedi soprattutto la sera, prima di andare a dormire, evita l’esposizione al sole e proteggi la zona con una garza sterile. Dopo aver rimosso tutti i residui disinfetta sempre la zona.

Cosa non fare in caso di puntura

Da evitare assolutamente è grattare e strofinare la parte di pelle colpita e, soprattutto, non cercare di rimuovere gli aculei se non si sa come procedere, il rischio è spezzarli andando a peggiorare la situazione e rendendo ancora più difficile l’estrazione.

Ovviamente, in caso di difficoltà è sempre meglio rivolgersi a un medico che praticherà una piccola incisione per eliminare le spine. Inoltre, in caso di segni di infezione, sempre dopo controllo medico, potrebbe essere necessario applicare una pomata al cortisone o un antibiotico ad uso topico.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: