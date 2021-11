La misteriosa mummia di 800 anni fa ritrovata in Perù potrebbe riscrivere la storia dei rituali di sepoltura andini

In Perù è stata fatta una delle scoperte più interessanti e misteriose di sempre, che ha sorpreso gli stessi archeologi. Mentre gli esperti dell’Universidad Nacional Mayor de San Marcos erano alle prese con uno nel sito archeologico di Cajamarquilla (che dista circa 20 km da Lima) si sono imbattuti in una mummia ben conservata, in una posizione decisamente insolita: accovacciata, completamente legata con delle corde e con le mani sul volto.

🇵🇪 🔝¡Gran noticia! Equipo de Arqueólogos de la #UNMSM halla momia preinca en buen estado de conservación en… Posted by Universidad Nacional Mayor de San Marcos on Tuesday, November 23, 2021

Secondo il team di archeologi guidata da Pieter Van Dalen Luna e Yomira Huamán Santillán, si tratterebbe di un individuo di sesso maschile deceduto circa 800 anni fa, appartenente quindi ad una civiltà precolombiana. Ma per avere la conferma sulla datazione bisogna attendere i risultati dell’esame al radiocarbonio. Inoltre, nella tomba portata alla luce dagli archeologi sono state rinvenute anche delle offerte votive e alcuni oggetti in pietra.

“Il modello di sepoltura che corrisponderebbe a quello utilizzato sulle montagne per via dell’utilizzo di corde e proverebbe che il sito era stato occupato da popolazioni costiere e montane durante il periodo pre-ispanico, rappresentando una zona strategica per gli scambi commerciali” spiega il team di esperti.

Durante il Periodo Intermedio Tardo, Cajamarquilla era diventata un’area dove il commercio era particolarmente fiorente ed era abitata da diverse nazionalità, oltre alla popolazione locale Ichma. È la prima volta che in questo sito archeologico, la cui costruzione risale a circa 1400 anni fa, viene fatta una scoperta di questo tipo. Il rito di sepoltura in questione, infatti, non è tipico della costa del Perù.

L’affascinante ritrovamento della mummia in posizione fetale, legata con corde, potrebbe riscrivere la storia dei rituali di sepoltura delle civiltà precolombiane. E sicuramente le scoperte non finiscono qui. Infatti, l’équipe di archeologi ha già annunciato che ha intenzione di raddoppiare gli sforzi per svelare qualcosa di più su questo mistero e aggiungere altri importanti tasselli all’antica cultura andina.

Fonte: Universidad Nacional Mayor de San Marcos

