I migliori calendari 2022 amici di ambiente e animali (tra cui il nostro che è gratis)

Ci siamo quasi. Fra un paio di giorni ci lasceremo alle spalle il 2021. È tempo di bilanci e di buoni propositi, ma innanzitutto è arrivato il momento di cambiare calendario. Ne vorreste uno bello, colorato ma soprattutto amico dell’ambiente e degli animali? Avete l’imbarazzo della scelta! Per aiutarvi vi consigliamo alcuni calendari, realizzati da associazioni ambientaliste e che si occupano della tutela di animali come il WWF e Greenpeace. La maggior parte di quelli che vi suggeriamo può essere acquistata online per sostenere una o più buone cause, ovvero la tutela della biodiversità e di animali abbandonati o salvati dai laboratori.

Naturalmente, tra le proposte non può mancare quello che ha realizzato la nostra redazione anche quest’anno per farvi un piccolo regalo. Oltre a essere bello e ricco di consigli per uno stile di vita più sostenibile… è gratis!

Il calendario dei pompieri australiani

Probabilmente è uno dei calendari più celebri al mondo e il motivo è semplice da intuire. Come da tradizione, i pompieri australiani anche quest’anno hanno posato accanto a tenerissimi animali: cani, gatti, conigli e koala (specie simbolo dell’Australia ma purtroppo a rischio estinzione).

Per il 2022 sono sei le edizioni dell’Australian Firefighters Calendar: oltre all’edizione classica e alle quattro in cui i pompieri posano in compagnia di vari animali (cani, gatti, cavalli e tanti altri), ne è prevista una inedita in chiave estiva, in cui indossano i costumi dal bagno invece delle uniformi (o sarebbe il caso di dire dei pantaloni) da lavoro. Quest’anno i proventi delle vendite del calendario aiuteranno a finanziare anche il programma Rescue Rebuild dell’organizzazione Greater Good Charities, nato con lo scopo di ristrutturare i rifugi che accolgono amici a quattro zampe.

I pompieri australiani vi hanno già stregati con i loro sorrisi smaglianti e i loro fisici scolpiti? Nel post qui sotto trovate il link che rimanda al sito in cui potete acquistare il calendario:

Calendar Club has told us that all their last remaining stock is on their racks now!! 👨🏽‍🚒🎄🎅🏼 Avoid disappointment 💔 -… Posted by Australian Firefighters Calendar on Friday, December 17, 2021

Il calendario della Collina dei Conigli

Se, invece, volete sostenere i piccoli roditori salvati dai laboratori in cui erano sfruttati come cavie per esperimenti, il calendario che fa per voi è quello realizzato dall’associazione La Collina dei Conigli, impegnata a offrire una seconda chance a tantissimi animali. Sul calendario 2022 troverete adorabili foto di conigli, porcellini d’India e altri animaletti in cerca di casa dopo essere stati salvati. Tutto il ricavato andrà al sostentamento e alle cure degli animali recuperati.

Natale si avvicina, un'idea regalo può essere uno dei nostri calendari.Un regalo che accompagnerà per tutto l'anno chi lo riceve e un aiuto concreto per i nostri piccoli grandi ospiti. Info lacollinadeiconiglionlus@gmail.com Posted by La Collina dei Conigli ODV on Wednesday, December 8, 2021

Leggi anche: Forse non lo sai, ma puoi adottare conigli, criceti e altri piccoli roditori usati nelle sperimentazioni

Il calendario del WWF

Come da consuetudine, anche WWF Italia ha lanciato il suo calendario 2022. Costa 15 euro e sulla pagina dedicata ad ogni mese troverete Lontre, fenicotteri, tigri e orsi polari che vi accompagneranno per tutto l’anno, ricordandoci quanto conta la Natura nella nostra vita di tutti i giorni. Il ricavato andrà a sostenere le attività portate avanti dalla storica associazione che si occupa di tutela della biodiversità.

CLICCA QUI per altre informazioni sul calendario e acquistarlo

Il calendario di Greenpeace

Un altro bellissimo calendario amico del Pianeta è quello di Greenpeace, l’organizzazione internazionale che si batte a difesa dell’ambiente. Nel calendario 2022 non c’è spazio soltanto per le foto di animali e meravigliosi paesaggi da proteggere, ma anche altre informazioni utili.

Se la bellezza della natura è per noi protagonista indiscussa, un ruolo altrettanto fondamentale lo rivestono le persone che dedicano tempo e competenze in sua difesa: attivisti e attiviste, volontari e volontarie. – spiega Greenpeace — Loro sono il cuore della nostra organizzazione: in 24 pillole vogliamo raccontare alcuni momenti di formazione e di preparazione fino a quelli più pratici delle azioni più spettacolari.

Il calendario costa 15 euro e il ricavato servirà a sostenere le battaglie ambientaliste portate avanti da Greenpeace.

CLICCA QUI per altre informazioni sul calendario e acquistarlo

Il calendario di Essere Animali

Dal 2011 l’associazione no-profit Essere Animali si batte a difesa degli animali sfruttati negli allevamenti intensivi e negli stabilimenti di macellazione italiani, realizzando inchieste che svelano tutto l’orrore che si nasconde nell’industria della carne.

Per i suoi sostenitori e simpatizzanti l’associazione ha preparato uno splendido calendario arricchito da fotografie di animali di diverse specie, quelle che difende con campagne e progetti di vario tipo. Inoltre, nelle pagine di ogni mese sono presenti delle interessanti curiosità etologiche.

“Ogni calendario è utile, ma questo è proprio speciale: perché è utile due volte. Non solo ti permetterà di segnarti e ricordarti appuntamenti e ricorrenze, oltre ad avere una bellissima foto di un animale sul muro, ma comprandolo aiuti le nostre attività in difesa degli animali” spiegano gli attivisti.

Il calendario di Essere Animali può essere acquistato con un contributo minimo di sei euro.

CLICCA QUI per comprarlo

Il calendario di greenMe

Dulcis in fundo… non perdetevi il nostro calendario! Lo abbiamo realizzato come regalo per voi per augurarvi un anno migliore e più green. Per aiutarvi ad abbracciare uno stile di vita più sostenibile abbiamo inserito una serie di consigli alimentari che seguono la stagionalità dei prodotti della terra, ma anche suggerimenti per coltivare l’orto, dalla semina alla raccolta. Inoltre, troverete anche una parte dedicata alle principali giornate mondiali e nazionali a sfondo sociale e ambientale e una sezione che riguarda le fasi lunari.

Il nostro calendario greenMe 2022 è pieno di colori, può essere stampato anche in bianco e nero. Se poi volete evitare di sprecare carta, potete anche scegliere di scaricare il calendario in versione digitale, per averlo a portata di mano sul desktop del vostro PC, sullo smartphone o sul vostro tablet.

Che aspettate? Scaricate da qui il Calendario greenMe 2022 gratuitamente!

Auguriamo un 2022 meraviglioso a tutti voi!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: