Xantofobia, la particolare paura del colore giallo: cos’è, cause, sintomi

Che rapporto hai con il colore giallo? Ti piace o lo detesti? Se vederlo o anche solo pensarlo ti suscita forte avversione, potrebbe trattarsi di xantofobia, la paura del colore giallo.

Rientra nelle fobie legate al colore, ovvero le cromofobie, anche se in questo caso l’avversione riguarda solo ed esclusivamente il giallo.

Xantofobia: cos’è

La xantofobia è la paura del colore giallo, una vera e propria avversione nei suoi confronti che porta chi ne soffre a detestarlo.

Da non confondere però con una lieve antipatia per questo colore. Trattandosi infatti di fobia, parliamo di una paura debilitante e opprimente che può causare una serie di fastidiosi sintomi.

Dato che si tratta di un colore molto comune, per le persone che soffrono di xantofobia può essere particolarmente difficile evitarlo e questo può interferire pesantemente con le attività quotidiane.

Xantofobia: cause

Secondo quanto riporta Fearof, trattandosi di una fobia legata al colore, può dipendere sia da motivi fisiologici che da cause psicologiche, come traumi o eventi negativi sperimentati in passato, correlati al colore giallo.

Per esempio potrebbe svilupparla una persona che è stata aggredita da qualcuno che indossava un abito giallo. Talvolta può aggravarsi a causa di condizionamenti culturali, qualora il giallo abbia un’accezione prevalentemente negativa.

Xantofobia: sintomi

Chi soffre di xantofobia può manifestare diversi sintomi quando vede il giallo, dalle vertigini ai tremori, dall’ansia alla paura di impazzire. Ecco alcuni dei più frequenti segnalati da Fearof:

Vertigini

Sensazione di soffocamento

Tremori

Aumento della frequenza cardiaca, palpitazioni

Oppressione al petto

Nausea, vomito, diarrea

Vampate di calore, eccessiva sudorazione

Intorpidimento, sensazioni di formicolio

E ancora sintomi quali forte ansia, paura di impazzire e di perdere il controllo, voglia di evasione, paura della morte, sensazione di grave pericolo, dissociazione, evitamento delle cose gialle.

Xantofobia: cura

Come tante altre fobie, anche la xantofobia può essere più o meno grave e richiedere di conseguenza trattamenti diversi a seconda dei casi. Per risolverla si può ricorrere alla psicoterapia, alla terapia cognitivo comportamentale o ad altre ancora, da concordare insieme a un professionista.

