La vita è semplice: il discorso di un contadino che vi cambierà la giornata

Quante volte durante il giorno abbiamo il tempo di fermarci a pensare in che direzione stiamo andando? Siamo troppo presi dagli impegni, dalle preoccupazioni e dal lavoro. La storia di questo contadino ci dà una lezione di vita, spiegandoci perché ogni tanto, è importante dire basta e ricominciare per essere felici.

Jon Jandai è un contadino e un costruttore thailandese, i suoi insegnamenti hanno ormai fatto il giro del mondo.

L’uomo parte da un concetto molto elementare: ‘La vita è semplice e divertente‘.

La vita è semplice

Ecco il discorso di Jon Jandai.

La vita è semplice e divertente. Non l’ho sempre pensata così. Quand’ero a Bangkok pensavo che la vita fosse dura e molto complessa.Sono nato in un villaggio molto povero nel nord-est della Thailandia e quand’ero bambino tutto era facile e spontaneo. Poi arrivò la televisione e da quel momento le persone intorno a me cambiarono. Improvvisamente iniziarono a dirmi: tu sei povero, devi inseguire il successo nella vita. Devi andare a Bangkok per avere successo.

Mi sentivo a disagio, mi sono sentito povero. Dovevo andare a Bangkok. Non è stato molto divertente. Mi hanno detto che dovevo studiare e lavorare duramente. Mi dicevano che era la cosa giusta da fare e poi potevo avere successo.

Ho lavorato duramente, 8 ore al giorno, ma potevo mangiare solo spaghetti e riso con verdure. E stavo in un posto davvero brutto, dormivo in una piccola stanza con tante altre persone e faceva caldissimo.

Ho iniziato a farmi delle domande: se lavoro così tanto perché la mia vita è così dura? Forse c’è qualcosa di sbagliato perché produco ogni giorno tante cose ma la qualità della mia vita diminuisce.

Foto

Mi sembrava tutto così complicato

Ho provato a studiare, a frequentare l’Università ma era difficile per me, non solo perché mi annoiavo ma anche perché le conoscenze erano distruttive, non costruttive. Volevano ingegneri perché gli servivano per distruggere montagne o costruire dighe o ricoprire di cemento la natura. E se frequenti l’università di Agraria ti insegnano ad avvelenare e intossicare la terra e l’acqua. Una continua distruzione, nessuna creazione.

Mi sembrava tutto così complicato. La vita era dura ed io mi sentivo molto deluso. Mi chiedevo: perché devo stare a Bangkok?

Pensavo a quando ero un bambino: nel mio villaggio nessuno lavorava otto ore al giorno, si lavorava due ore al giorno per due mesi all’anno. Si piantava il riso per un mese e si raccoglieva il riso per un mese. Nei dieci mesi successivi ognuno aveva il proprio tempo libero. Ecco perché in Thailandia ci sono così tanti festival: una volta tutti avevano un sacco di tempo libero.

Quando ero piccolo ricordo che ogni persona aveva tanto tempo libero. Ancora oggi in alcune zone del Laos è così: dopo pranzo tutti fanno un pisolino e quando si svegliano chiacchierano del più e del meno con gli altri. La gente aveva un sacco di tempo una volta e così ognuno aveva il tempo di stare solo con se stesso. E così aveva il tempo di capirsi. E se guardi dentro di te, capisci cosa vuoi nella vita.

La maggior parte delle persone vuole essere felice

La maggior parte delle persone vuole essere felice. Vuole l’amore, godersi la vita. La gente vede molta bellezza nella vita e la esprime in modi diversi. Un tempo c’era chi intagliava il manico del suo coltello per renderlo bellissimo o chi intrecciava i vimini per creare un cesto meraviglioso. Oggi non è più così. Oggi si compra continuamente e si produce solo plastica.

Ho deciso di lasciare l’università e di tornare a casa e riprendere a vivere come vivevo da bambino. Sono tornato a lavorare due mesi all’anno: in questo periodo di tempo raccoglievo due tonnellate di riso e in tutta la mia famiglia, ben sei persone, mangiavamo meno di mezza tonnellata di riso all’anno! Quindi potevamo vendere il riso per guadagnare qualche soldo.

Poi ho creato due laghetti con dei pesci, quindi potevo pescare tutto l’anno. Poi un orticello, passavo 15 minuti al giorno a prendermene cura e avevo 30 tipi di verdure diverse a disposizione. Sei persone non potevano mangiare tutto ciò che producevo, quindi vendevo il resto al mercato. Così avevamo un reddito.

Ho pensato: così la vita è semplice. Perché sono dovuto andare a Bangkok per sette anni a lavorare duramente mangiando poco o nulla mentre qui con due mesi di lavoro all’anno e 15 minuti al giorno nell’orto posso sfamare sei persone?

Prima pensavo che le persone stupide come me non potessero avere successo perché c’erano persone molto più intelligenti. Eppure mi resi conto che le persone più intelligenti di me studiavano e dovevano lavorare per 30 anni per poter acquistare una casa. Io che non avevo neanche finito l’università, come potevo avere una casa? Mi sembrava impossibile con un livello di istruzione così basso.

Ho fatto un passo indietro

Ma poi mi sono detto: la vita è facile. E allora la casa l’ho costruita personalmente: ho lavorato cinque giorni alla settimana per due ore al giorno, dalle cinque alle sette di mattina. In tre mesi mi sono fatto la casa mentre un amico molto più intelligente di me ha acquistato una casa già pronta ma si è dovuto indebitare per 30 anni. Quindi, facciamo un paragone: entrambi abbiamo una casa ma io ho 29 anni e 10 mesi di tempo libero più di lui.

La vita è facile perché non ho mai pensato che potessi costruire una casa e invece ho scoperto che è facile. Ho iniziato a farlo ogni anno, almeno una nuova casa all’anno. Oggi non ho molti soldi ma ho molte case. Il mio unico problema è: stanotte in quale casa andrò a dormire?

Tutti possono costruire una casa, è semplice. I bambini di 13 anni dopo scuola possono mettersi per un paio di ore e costruire i mattoni. Persino i bambini possono costruire una casa! Se non ci credete, provateci e lo scoprirete da voi.

A Bangkok volevo vestirmi come una star del cinema perché mi dispiaceva sembrare povero. Così lavoravo per un mese intero solo per potermi permettere un paio di jeans. Quando li indossai, mi girai a sinistra, poi a destra, e mi guardai allo specchio: la persona che vedevo riflessa ero sempre io. Un paio di pantaloni costosi non può cambiarti la vita.

Mi sentii pazzo: perché li avevo comprati? Avevo speso un mese della mia vita per averli, ma non aveva senso. Da quel giorno, per i vent’anni successivi non ho più acquistato alcun indumento: tutti i vestiti che ho sono scarti di altre persone che non li usano più. Ho tonnellate di vestiti. La vita è facile. Prima di comprare qualcosa dovremmo chiederci: lo stiamo comprando perché ci piace o lo stiamo comprando perché ci serve?

Quando mi ammalerò cosa farò?

Questa la domanda più difficile all’inizio. Ero molto spaventato perché pensavo che essendo povero non avrei avuto la possibilità di curarmi. Poi iniziai a rifletterci. Di solito la malattia è una cosa positiva, non negativa. È il modo in cui il nostro corpo ci dice che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. È per questo che ci ammaliamo. Così quando mi ammalavo mi chiedevo semplicemente: cosa ho sbagliato? Ho imparato ad utilizzare l’acqua e i prodotti della terra per curarmi. Ho imparato ad ascoltare il mio corpo e prevenire la malattia.

E voglio dire una cosa: io ho ottenuto il cibo, una casa, i vestiti e le medicine da solo ma dovrebbero essere a disposizione di tutti. Dovrebbero essere un diritto di ogni essere umano. Come possiamo definire “civile” la nostra società se non garantiamo a tutti cibo, casa, vestiti e medicine?

Mi sono sentito libero

Quando mi sono reso conto che la vita è facile, mi sono sentito libero. Ho sentito la libertà, quella vera. Non dovevo più preoccuparmi di niente, potevo fare ciò che volevo. Ero libero. Prima avevo moltissima paura, vedevo ostacoli ovunque. Ora, invece, penso che se fossi l’ultima persona sulla terra non avrei bisogno di nient’altro: posso contare su me stesso.

Dobbiamo insegnare alle persone che la vita è facile. Perché cresciamo convinti che debba essere dura e complicata, sempre e comunque. In realtà è facile ma non lo sappiamo perché non facciamo altro che complicarla.

Dovremmo imparare a semplificare, a stare insieme agli altri. Perché ci è stato insegnato a disconnetterci dalle altre persone e contare solo sul denaro. Ci viene detto che i soldi sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno, quindi non ci parliamo più, non stiamo più insieme.

Per essere felici dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo ritrovare la connessione con la terra, con le persone, con il nostro corpo e la nostra mente. Possiamo essere felici. La vita è facile.

Dominella Trunfio

Foto cover