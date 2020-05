La vita è solo tua: vivila come vuoi, non assecondare le aspettative degli altri

La vita è solo nostra, dobbiamo viverla come desideriamo davvero non secondo le aspettative degli altri. Alcune persone tendono a compiacere e accontentare gli altri, smettendo di vivere secondo i propri desideri e le proprie vere passioni.

La nostra vita diventa costantemente in balia degli altri quando non riusciamo a fare a meno di dire sempre sì alle loro richieste, anche quando quelle persone non hanno davvero bisogno di noi e ci stanno solo usando e manipolando.

Vorremmo dire no per una volta, quando ci accorgiamo che altre persone si stanno approfittando di noi, ma per le più svariate ragioni non riusciamo a farlo. Ecco che allora ci ritroviamo a trascorrere il nostro tempo seguendo solo le aspettative e le richieste degli altri e non dedicandoci a ciò che è bene per noi stessi.

È giusto aiutare le persone che hanno davvero bisogno di noi ma non è giusto lasciarsi incatenare dalle continue richieste degli opportunisti. Se lo vogliamo possiamo fare del bene agli altri al massimo delle nostre possibilità senza per questo negare noi stessi e i nostri desideri.

C’è un ulteriore aspetto della questione. Se continuiamo a seguire le aspettative degli altri nella nostra vita non riusciremo mai a realizzare i nostri veri sogni perché tenderemo sempre ad essere in balia delle opinioni delle persone da cui ci sentiamo osservati e giudicati.

Per vivere come vogliamo dobbiamo smettere di ascoltare i giudizi non richiesti che gli altri esprimono su di noi, soprattutto quando non si tratta di critiche costruttive ma soltanto di parole distruttive che servono unicamente ad umiliarci e non alla nostra crescita.

Possiamo sempre riflettere su ciò che gli altri pensano di noi, per trarne qualcosa di buono per noi stessi, ma non dobbiamo lasciare che la nostra vita sia condizionata dal loro giudizio e dalle loro aspettative.

Per vivere davvero come desideriamo cerchiamo di non lasciarci condizionare eccessivamente da ciò che gli altri si aspettano da noi e dalle convenzioni sociali. Certo, occorre coraggio per attuare un vero e proprio cambiamento. Il coraggio può essere accompagnato dalla pianificazione, per facilitare le cose.

Come trovare il coraggio per cambiare vita

Se volete cambiare vita, mettete nero su bianco il vostro progetto e con una buona dose di coraggio iniziate a concretizzarlo. Vi serve coraggio perché nella maggior parte dei casi le persone che vi sono intorno tenteranno di tarpare le ali a qualsiasi nuova iniziativa, non per mancanza o eccesso di affetto nei vostri confronti ma perché il cambiamento spaventa prima di tutto loro.

Fate attenzione anche alle persone che cercano di scoraggiarvi perché vogliono abbassare la vostra autostima, rubare le vostre idee o farsi belle agli occhi di altri mettendovi in cattiva luce.

Raggiungere i nostri obiettivi principali nella vita senza lasciarci abbagliare o confondere dalle aspettative degli altri è una vera e propria lotta quotidiana ma solo in questo modo potremo vivere davvero come vogliamo.

Questo non significa che diventeremo egoisti o che fuggiremo dai nostri doveri ma che semplicemente la nostra vita inizierà a scorrere in direzione dei nostri sogni con grande forza e determinazione.

Illustrazioni di Seng Soun Ratanavanh