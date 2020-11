Tripofobia, la particolare paura dei buchi

View this post on Instagram

𝐂𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐚 𝐧𝐨𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐢. (𝐈𝐠𝐠𝐲 𝐏𝐨𝐩) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Oggi vi propongo una #riflessione in bianco e nero sulla #paura e sulle #fobie. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Non ho scelto questa foto a caso. Rappresenta un alveare. Non ho paura delle api, certo non mi piacciono ma non le temo. Quindi, perché questa foto? Ve lo spiego subito. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Avete mai sentito parlare di #tripofobia? Se la risposta è no, è la paura dei buchi. Guardare questa foto per troppo tempo mi mette a disagio, non ve lo so spiegare nemmeno io sinceramente. Ci sono paure ben più razionali di queste, come le altezze, la morte, i clown (dai, sono tremendi!). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Non so nuotare, ma non ho paura di affogare. A volte soffro di vertigini, ma non ho paura di salire sulle montagne russe o su quelle giostre verticali che ti portano su e poi ti lasciano cadere nel vuoto. Ho paura degli esami, mi faccio prendere sempre dall'ansia, ma poi li faccio. Riesco a fare le coccole a dei cani spaventosi, ma non chiedetemi di guardare i risultati di ricerca di Google Immagini sulla tripofobia perché potrei dare di matto. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Però è questo che fa delle paure e delle fobie dei demoni difficili da sconfiggere. Come sconfiggi il disagio che ti provoca un forellino? Magari parlando. Esorcizzando la questione. Ad esempio, io per parlarvene ho dovuto aprire quella maledetta pagina di Google Immagini! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Esistono tante paure irrazionali, magari collegate a questioni inconsciamente più serie. Dicono che questa sia legata alla paura dell'ignoto, chi lo sa! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Eppure, aver paura è un diritto! Non si può esser sempre coraggiosi. Ma che sensazione bellissima è riuscire ad andare oltre qualcosa che temiamo per raggiungere i nostri obiettivi? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁠▪️ ◾ ▪️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ E voi, di cosa avete paura? Avete qualche fobia strana? Come avete fatto a superarla? Raccontatemi un po'! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁠▪️ ◾ ▪️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #RiflessioniInBiancoENero #Riflessioni #BlackAndWhite #Fobie #Paure #fallbookslike #bookilc #lacortelibrosa