Se hai almeno 4 di questi 5 tratti sei una persona psicologicamente stabile e (felice)

Quali sono i tratti caratteriali che contraddistinguono le persone psicologicamente più stabili e serene? Alcuni ricercatori hanno provato a rispondere alla domanda, riportando i risultati delle loro indagini in un articolo pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology.

Partendo dalla teoria dei Big Five, che individua 5 tratti caratteriali della personalità (estroversione/introversione, gradevolezza/sgradevolezza, apertura/chiusura mentale, coscienziosità/negligenza, nevroticismo/stabilità emotiva), gli studiosi hanno chiesto agli esperti di personalità e di psicologia positiva, di segnalare quali fossero, a loro parere, i tratti caratteristici delle persone che godono di maggiore benessere psicologico.

E ne sono emersi quattro:

Alti livelli di apertura ai sentimenti

Alti livelli di emozioni positive

Alti livelli di gradevolezza connessa alla sincerità nei rapporti con gli altri

connessa alla Bassi livelli di nevroticismo (quindi bassi livelli di ansia, rabbia, impulsività e via dicendo)

Facendo ulteriori approfondimenti, i ricercatori hanno scoperto che le persone con questi tratti tendono a essere mediamente più felici, più soddisfatte e più ottimiste. Ma anche più inclini all’autocontrollo, meno aggressive, meno ostili e meno antisociali.

Per quanto interessanti siano questi risultati, e potenzialmente utili per individuare eventuali caratteristiche personali che ostacolano, in modo inconsapevole, il nostro benessere, non mancano le criticità. Studi simili hanno una loro validità perché contribuiscono a far luce sui meccanismi dell’animo umano, ma non dobbiamo dimenticare che la realtà si discosta spesso dai dati statistici.

A volte caratteristiche apparentemente disfunzionali ed equilibri che non corrispondono ai requisiti stabiliti, celano risvolti inaspettati e positivi, anche per quanto riguarda la risoluzione dei problemi. Insomma, va bene analizzare il benessere ma facciamo attenzione alle “formule” da manuale. Per fortuna siamo tutti diversi, unici e meravigliosamente imperfetti.

FONTI: psycnet