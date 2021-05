Cosa rivela il tono della voce sulla tua personalità? Te lo dice questo studio

Cosa racconta la nostra voce della nostra personalità? Una ricerca condotta dall’Università di Göttingen investiga i collegamenti fra le caratteristiche della voce e alcuni tratti del nostro carattere.

A tutti noi è capitato di rimanere affascinati dalla voce di una persona, ma possiamo davvero fidarci di ciò che piace alle nostre orecchie? Cosa rivela davvero la voce del carattere di una persona?

Un team di ricercatori guidato dall’Università di Göttingen ha dimostrato che esiste una correlazione fra il tono di voce e la personalità. I ricercatori hanno scoperto che un tono di voce basso è associato a persone dal carattere forte, estroverse e maggiormente propense al sesso occasionale – questo vale sia per gli uomini che per le donne.

I ricercatori hanno analizzato le voci di più di 2.000 partecipanti allo studio, provenienti da quattro nazioni diverse. I partecipanti hanno compilato dei questionari sulla propria personalità e hanno fornito registrazioni della loro voce, che è stata analizzata attraverso un software.

Lo studio, inoltre, ha analizzato il parametro della sociosessualità (ovvero la diversa propensione ad iniziare una relazione sessuale indipendentemente dalla compresenza di una relazione sentimentale) raccogliendo dati sul comportamento sessuale, sulle propensioni e sul desiderio.

“La voce di una persona può fare una grandissima impressione su chi ascolta” spiega la dottoressa Julia Stern che ha condotto lo studio. “Anche se ascoltiamo semplicemente una voce, senza vedere la persona – per esempio al telefono o alla radio – possiamo percepire se la persona dall’altra parte è interessata, amichevole, triste, nervosa e così via. Il nostro studio ha avuto come scopo quello di investigare se le voci fossero in qualche modo collegate alla personalità delle persone. E i risultati hanno dimostrato che effettivamente esprimiamo alcuni aspetti del nostro carattere con la nostra voce.”