Toccare il fondo fa bene: ora trova la forza per risalire

Nella vita arrivano quei momenti in cui si pensa di aver “toccato il fondo” , sono i momenti in cui impariamo di più a guardarci dentro e a trovare la forza per reagire

La vita vi sta sfuggendo di mano e pensate di non essere all’altezza delle aspettative – vostre o degli altri – e di non riuscire a fare mai abbastanza? Allora fermatevi un attimo, fate un bel respiro profondo e provate ad analizzare la vostra vera situazione in questo momento.

Adesso forse non avete bisogno né di ispirazione né di ritrovare la motivazione che vi spinge ad agire, ma semplicemente dovreste recuperare il coraggio di affrontare la situazione che state vivendo e ricostruire da qui la vostra autostima.

Si sa, quando si tocca il fondo risalire può essere difficile ma chi riesce a trovare il coraggio di farlo e ad affrontare le proprie paure poi si rimetterà in gioco più forte e più brillante di prima. (Leggi anche: Resilienza: come reagire e rialzarsi più forti di prima).

La definizione stessa di “toccare il fondo” presuppone di aver raggiunto un limite estremo, oltre il quale, più basso ancora non si possa andare e, dunque si possa solo riemergere. Purtroppo, però in tanti sprofondano ancora o rimangono impantanati dove sono caduti. Per questo il punto non è misurare la profondità del proprio dolore, ma prendere consapevolezza della propria condizione e fare in modo di cambiarla, cominciare a reagire per agire verso una situazione in cui poter tornare a respirare, a vivere.

Capita che nella vita ci siano degli ostacoli e che non tutti i nostri piani vadano esattamente come vorremmo. Forse non vi serve nemmeno ricevere un incoraggiamento dall’esterno, ma semplicemente sarebbe utile recuperare la vostra forza di volontà. L’avete sempre avuta dato che siete arrivati fino a qui, ma ora per qualche motivo, soprattutto perché gli ostacoli vi sembrano molto più grandi di voi, non riuscite a ricontattarla.

Ci sono alcune parole che stanno diventando di moda, come ‘consapevolezza‘ e ‘produttività’. Sembra che ognuno di noi debba essere sempre al top e che gli ostacoli nella vita non esistono ma se guardiamo in faccia la realtà sappiamo che non è così e che, anzi, sono proprio gli ostacoli che ci aiutano a crescere.

E per affrontare gli ostacoli occorre cercare la forza dentro di noi. Possiamo certamente chiedere aiuto se ne abbiamo bisogno, ma la spinta per il vero cambiamento parte sempre da noi stessi.

Cambiamo la nostra vita e noi stessi solo quando lo desideriamo veramente, non quando gli altri ci chiedono di farlo. Ognuno ha il proprio percorso che andrebbe sempre rispettato.

E il primo passo, sicuramente è quello di liberarsi della paura. Paura del futuro, dell’ignoto, delle conseguenze , soprattutto di quelle create dalla nostra mente. Come? Iniziando a focalizzarsi su se stessi QUI e ORA, a fissare obiettivi reali ed efficaci, senza paragonarsi agli altri.

È davvero inutile fare confronti con chi in questo momento sta avendo successo. Il successo normalmente è il risultato di un impegno molto profondo e se anche voi vorreste ottenerlo dovreste fare altrettanto.

Non siamo dei robot e dunque non basta evocare parole come ‘motivazione’ e ‘impegno’ per fare in modo che le cose cambino in pochi istanti. Se vogliamo davvero un cambiamento dobbiamo lavorare molto su noi stessi, impegnarci e, soprattutto, entrare in azione.

Se stiamo vivendo un momento di inerzia proviamo ad accettarlo, sfruttiamolo per analizzare tutta la situazione, per focalizzarci su ciò che vorremmo diventare e su quali potrebbero essere i nostri obiettivi nella vita.

A quel punto allora sarà il momento di cominciare a rimboccarsi le maniche per costruire qualcosa di nuovo senza arrendersi alla prima difficoltà.

Solo con il tempo riusciremo a capire se saremo sulla strada giusta per realizzare i nostri sogni, ma in ogni caso il nostro percorso, ovunque ci porterà, sarà un’occasione di crescita.

