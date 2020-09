Scopri la tua personalità con questo test delle unghie

Anche la forma delle proprie unghie può rivelare qualcosa in più della propria personalità. A prometterlo è questo simpatico test, per farlo basta guardare le mani e cercare di capire che forma hanno le proprie unghie.

Ovviamente parliamo di unghie al naturale (ammesso che qualcuno si ricordi realmente che forma avevano!). Se non si riesce a determinare quella esatta basta scegliere quella che somiglia di più ad una di queste raffigurate nell’immagine.

Dopo aver osservato per qualche secondo questa mano, leggete la descrizione qui sotto, potreste scoprire qualcosa in più di voi che forse non sapevate.

Inizia il test:

Unghie lunghe e rettangolari

Se le vostre unghie sono lunghe e rettangolari è probabile che siate delle persone allegre e frizzanti ma con i piedi per terra. Sul lavoro siete molto precisi e guardate i problemi da ogni punto di vista, cercando di fare sempre la scelta giusta.

Unghie ampie e piatte

Se le vostre unghie sono ampie e piatte, allora siete sicuramente persone lucide e molto razionali. Prima di parlare cercate sempre le parole giuste, è per questo che siete ottimi amici per fare consigli. Siete molto istintivi e amate creare cose nuove.

Unghie corte e rotonde

Se le vostre unghie sono corte e rotonde, allora probabilmente siete persone forti e creative, con una certa propensione al melodramma. Siete amici fedeli e pronti a divertirvi, ma ci sono poche cose che vi piacciono, per questo siete in ricerca e sfida continua.

Unghie irregolari e corte

Se sembrano irregolari e corte, magari perché spesso vi mangiate le unghie, allora siete persone empatiche e attente. Siete anime sincere che amano la comunicazione e non vi tirare mai indietro, quando si tratta di fare nuove amicizie. Ma anche se sembrate tipi calmi, in realtà siete una tempesta silenziosa.

Unghie quadrate e regolari

Se le vostre unghie sono quadrate e regolari, significa chesiete dei lavoratori con i piedi per terra, dei leader innati che sanno assumersi le proprie responsabilità. È per questo che tutti contano su di voi, ma questo non significa che non sapete rilassarvi e divertirsi.

Unghie triangolari

Se le vostre unghie sembrano triangolari significa che siete persone audaci e decise: sapete sempre ciò che volte ottenere. Ma siete anche appassionate e tenaci, lavorate duramente e arrivate in alto. Insomma persone che non hanno paura di osare.

Unghie ovali e lunghe

Se le vostre unghie sono lunghe e ovali, siete persone molto creative e ricche di immaginazione. Siete un rifugio sicuro per i vostri amici che spesso vi chiedono consigli per i problemi di tutti i giorni. Amate con tutto il cuore ogni cosa che fate.

Unghie dalla linea irregolare

Se le vostre unghie hanno una linea irregolare o unica, significa che siete persone fuori dal comune. Siete vivaci e la gente si rivolge a voi quando vuole divertirsi perché siete sempre l’anima della festa. Con voi non ci si annoia mai!

