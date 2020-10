Test personalità: osserva l’immagine e scopri se sei sulla strada giusta

Sei sulla strada giusta? Per scoprirlo osserva l’immagine e leggi il profilo corrispondente alla prima cosa che hai visto, dove troverai la spiegazione dettagliata.

Il segnale

Se hai visto per primo il segnale, probabilmente non sei sicuro di aver preso le decisioni giuste ultimamente. Il consiglio di una persona che ha già affrontato una situazione simile potrebbe esserti d’aiuto.

Il percorso

Se hai visto per primo il percorso sicuramente intendi fare la cosa giusta ma il tuo percorso non corrisponde a quello che hai pianificato. Ma questo non significa che non sia il tuo. A volte le cose vanno diversamente da come le avevamo programmate.

Il serpente

Il serpente indica un pericolo. Nel tuo subconscio credi che sarai ferito o deluso se prendi la decisione che desideri. Ma in realtà, se sai dove il serpente si nasconde o se te ne prendi cura, non è poi così pericoloso.

Il ragazzo

Vorresti avere il controllo della situazione ma in realtà non ti rendi conto che si tratta di un’illusione. Ricorda che ci sono un tempo e un luogo per tutto e per tutti.

