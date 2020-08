Test personalità: la prima cosa che vedi in quest’immagine rivela la tua ‘vera natura’

Siamo abituati a lasciarci guidare dalla ragione ma spesso le nostre scelte sono motivate da pulsioni che sfuggono alla logica e qui entrano in gioco i test della personalità come questo, utili per intuire aspetti nascosti del proprio carattere, con leggerezza.

Il test è molto semplice, basta osservare l’immagine e prestare attenzione all’elemento che si nota per primo, senza pensarci troppo su. Una volta fatto, potrete consultare i significati riportati di seguito.

Il mare infinito

Se avete notato per prima cosa il mare infinito probabilmente siete persone calme e serene, appassionate dell’avventura e di nuove emozioni, desiderose di continui cambiamenti.

Amate la natura che vi fa sentire vivi e pieni di energia e vi spostate spesso, anche di casa. Di fronte a situazioni inaspettate agite con positività, senza lasciarvi abbattere.

L’uomo

Se avete notato per primo l’uomo sulla barca potreste avere uno spirito ottimista ma anche irrequieto, creativo e curioso nei confronti dei misteri dell’Universo. I cambiamenti della vita non vi spaventano troppo perché siete consapevoli che dietro a ogni cosa c’è un insegnamento.

Crescendo, imparate a capire di quali persone avete davvero bisogno intorno a voi, allontanando in tempo quelle che succhiano le vostre energie, di cui siete dotati in abbondanza. Avete anche molto coraggio e ottimismo ma a volte lo nascondete, peccato perché sono tra le vostre migliori qualità.

Lune piene

Empatici, sensibili e onesti, siete particolarmente colpiti dalle ingiustizie perché vi lasciate coinvolgere. Tuttavia dovreste imparare a capire che alcune cose sfuggono dal vostro controllo e che, quindi, non potete salvare tutto e tutti.

Siete molto legati alla famiglia e agli amici, a tal punto da proteggerli con gli artigli se qualcuno osa ferirli. Avete molta forza e siete personalità trainanti.

La grande stella

Se avete visto per prima la grande stella, che solitamente non viene notata, probabilmente siete persone insicure che hanno bisogno degli altri per capire il proprio valore. Dovete avere più fiducia in voi stessi perché la forza per fare il primo passo in questa direzione è in voi.

Non vi fidate molto degli altri e non vi rendete conto che le persone intorno a voi, al contrario, si fidano completamente di voi, considerandovi amici fedeli. In effetti siete dei grandi amici ma dovete imparare a riconoscere la vostra forza interiore.

