Test personalità: il modo in cui ti siedi rivela curiosità sul tuo carattere

Il linguaggio del corpo rivela molto di noi inclusa la postura delle gambe che, per esempio, può indicare se siamo sinceri, sicuri di noi stessi, un po’ nervosi, dominanti, bugiardi.

Questo test, un simpatico passatempo, analizza proprio il modo in cui solitamente posizioniamo le gambe rivelandoci alcune curiosità su di noi.

Di seguito le varie posture e i profili corrispondenti.

Gambe divaricate o unite

Le persone che solitamente, stando sedute, mantengono le gambe divaricate oppure unite, sono tendenzialmente aperte e fiduciose in se stesse. I piedi a terra diretti verso la persona con cui si conversa, e le ginocchia unite, indicano in generale apertura, sincerità, attenzione.

Gamba incrociata sopra il ginocchio

Chi tende a incrociare una gamba sopra il ginocchio mentre parla con qualcuno o sbatte i piedi a terra con impazienza tende a essere bugiardo.

Una gamba sotto l’altra

I più ribelli tendono spesso a posizionare una gamba sotto l’altra come a evidenziare il loro disinteresse per ciò che gli altri pensano di loro.

Gambe distese in avanti

Le persone che si siedono con le gambe distese in avanti, incrociate o meno, vogliono dimostrare il proprio dominio occupando più spazio. Sono tendenzialmente egocentriche.

Gambe con piedi “che guardano altrove”

La postura delle persone che stanno sedute con i piedi rivolti in una direzione diversa rispetto alla posizione dell’interlocutore indica che si sentono a disagio, che vorrebbero andarsene. Stessa cosa vale per chi non tocca il pavimento con i piedi, denota sempre un certo nervosismo e un bisogno di fuga.

FONTE: iProfesional

