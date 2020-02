Test personalità: dimmi quale piuma scegli e ti dirò chi sei

Guardate attentamente queste piume per un paio di secondi, osservate la loro forma e i dettagli. Quale attira di più la vostra attenzione? Ognuna definisce un lato del vostro carattere che forse non conoscevate e svela qualcosa in più rispetto alla vostra personalità.

Un semplice test, da fare in pausa senza impegno. Come diciamo spesso, sono dei giochi che magari ci distraggono un po’ dopo una giornata faticosa. Non hanno la verità in tasca, ma spesso stuzzicano la nostra mente, se non altro per vedere se poi c’hanno azzeccato davvero. E allora cimentatevi con le piume!

Quale vi piace di più? Dopo l’immagine troverete le soluzioni.

Prima piuma

Se avete scelto questa piuma siete persone che amano la pace e l’armonia. Vi piacciono le persone pacifiche, calme, che sanno affrontare le difficoltà con controllo. Siete delle anime nobili perché amate aiutare gli altri, infatti difficilmente dite di no, se qualcuno vi chiede una mano. Non è difficile per voi interagire con gli altri, ma preferite farlo con persone che condividono i vostri gusti e hanno interessi simili. Qualcuno potrebbe pensare che siete persone deboli, ma voi siete soltanto gentili. Avete molti amici grazie alla vostra stabilità.

Seconda Piuma

Avete una grande capacità di adattamento e rapido apprendimento. Siete perfezionisti e cercate sempre di fare del vostro meglio, ma vi aspettate lo stesso dagli altri.Siete molto intelligenti e tenaci. Anche se vi piacciono molto i momenti con gli amici, a volte tendete a isolarvi per rimanere con voi stessi e i vostri pensieri. Provate ad aprirvi un po’ di più con gli altri, ve ne saranno grati.

Terza Piuma

Se avete scelto questa piuma, siete indipendenti e perseguite sempre i vostri obiettivi e sogni. Amate il rischio, siete avventurosi e se cadete, vi alzate velocemente. Non temete i fallimenti perché fanno parte della vita e li affrontate con il giusto spirito: sono esperienze che vi rendono più forti. L’unica cosa a cui dovreste prestare un po’ di attenzione sono gli amici.Sapete come piacere ed essere gentili, ma le vostre scelte non sempre pagano.

Quarta Piuma

Il vostro carattere è forte. Avete molta immaginazione e la possibilità di affrontare i problemi, siete sempre alla ricerca della soluzione migliore. Ma per questo, non potete piacere a tutti: siete dominanti e autorevoli, tuttavia sciolta la corazza sono in tanti quelli che vi apprezzano.

Grazie alla vostra personalità, non passate inosservati. Non vi fate ingannare e avete sempre la risposta pronta. Pretendete molto da voi, ma dovreste godervi i momenti e non pensare sempre allo step successivo. Rilassatevi e godetevi la vita.

Quinta Piuma

L’ultima piuma è indice di creatività e immaginazione. Siete degli artisti, ma tuttavia vi manca spesso un po’ di concretezza. A volte, non avete fiducia nelle vostre capacità e questo non vi consente di crescere. Non abbiate paura di fallire, rendetevi conto che è solo paura e dovete liberarvene. Avete una speciale sensibilità per i dettagli, approfittatene. Siete perfezionisti e cercate sempre di fare meglio, ma lo stesso vi aspettate dagli altri.

Fonte: Cupidoh

