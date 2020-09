Test della personalità: dimmi quale piuma scegli e ti dirò qual è il tuo potere interiore

Vuoi sapere qual è il tuo potere interiore? Qual è la caratteristica del tuo spirito che ti rende una persona unica? Questo test della personalità te lo dirà. Come diciamo spesso, i test sono dei semplici giochi da fare per spezzare la routine quotidiana. Non ti resta che guardare attentamente l’immagine e scegliere la piuma che meglio rappresenta la tua personalità.

Inizia il test, trovi i risultati dopo l’immagine:

Intuito

Il tuo potere interiore parte dall’ intuito. Sei una persona istintiva che difficilmente fallisce o si sbaglia. Il problema è che spesso credi che la testa abbia più forza dello spirito ed è per questo, che in alcuni casi, finisci per ignorare ciò che ti dice l’intuito. Tuttavia, quando lo fai, scopri subito che devi agire sempre così. La cosa migliore che puoi fare è prestare piena attenzione al tuo istinto e meno a quello che gli altri potrebbero dirti: solo tu capisci quanto può essere giusta la tua voce interiore.

Generosità

Sei una persona estremamente aperta con gli altri, che non ha problemi a donarsi. Il tuo vero potere interiore è la tua capacità di dare amore in maniera disinteressata. La maggior parte delle persone ha molti problemi ad aprirsi agli altri senza aspettarsi nulla in cambio, per te è una cosa naturale. Non sei una persona attaccata alle cose e vivere con leggerezza, è una delle tue più grandi virtù nella vita.

Empatia

Se hai scelto la terza opzione è perché il tuo potere interiore è l’empatia. Hai la capacità di metterti nei panni degli altri, ancora di più, sei in grado di sentire ciò che provano gli altri. Quel potere interiore spesso ti porta a sentirti personalmente angosciato per il dolore che provano gli altri, le ingiustizie, il male. Ma è anche il carburante che ti permette di intraprendere la strada giusta e contribuire a cambiare le cose. Per te, la disuguaglianza è il peggiore dei mali e fai tutto il possibile per costruire un mondo migliore.

Creatività

Il tuo potere interiore è la capacità di creare. E non stiamo solo parlando di realizzare grandi opere d’arte. Sei anche speciale nel trovare soluzioni dove ci sono solo problemi, per costruire ponti dove ci sono solo distanze. Il tuo potere creativo ti permette di vivere una vita senza tabù o pregiudizi, in piena di libertà. Ma è anche una creatività che contagia: illumini la vita di tutti quelli che ti circondano.

Resilienza

Se hai scelto la quinta opzione è perché sei una persona particolarmente resiliente: cioè riesci a trarre virtù anche dalle situazioni più difficili. È un potere interiore fondamentale per poter avere una vita con più significato. Ma è anche un’abilità che ti permette di aiutare gli altri. Sebbene la resilienza sia personale, hai il potere di guidare gli altri a trovare ciò che vale la pena tra tutto ciò che sembra essere sbagliato.

Fonte: News Republic

Leggi anche: