Lumaca o cranio? Il test visivo che svelerà qualcosa in più sulla vostra personalità

Un semplice test visivo che aiuta a comprendere in che modo viviamo le nostre emozioni e affrontiamo le sfide quotidiane che la vita ci pone di fronte. In base a ciò che vediamo in questa immagine, promette di svelarci qualcosa in più sui nostri comportamenti e le relazioni con il mondo.

Il nostro cervello è in grado di elaborare un’ immagine più velocemente di quanto pensiamo, secondo gli scienziati in pochi millesimi di secondi, ne riesce a percepire e riconoscerne anche una serie.

Molte volte non prestiamo attenzione a ciò che vediamo: oggetti, persone, animali ci passano accanto e noi li guardiamo in maniera distratta e indifferente, per questo il test visivo richiede di soffermarsi qualche secondo in più ad osservare l’immagine.

Cosa vedete in questa immagine? Un cranio o una lumaca? Non c’è bisogno di pensarci tanto perché il nostro cervello in pochi istanti gli darà la forma che più conosce.

Inizia il test: osserva l’immagine e poi leggi i profili di seguito.

Lumaca

Se osservando l’immagine la prima cosa che avete visto è una lumaca, vuol dire che siete persone tranquille e che prendete delle decisioni dopo aver valutato tutti i pro e i contro. Ogni vostra azione è fatta con coscienza per questo, raramente vi imbattete in problemi veri e propri.

Anche nei rapporti di coppia adottate lo stesso atteggiamento, non siete tipi impulsivi e le vostre relazioni durano nel tempo; quando prendete una decisione non vi capita mai di pentirvene e questa è una dote che in molti vi invidiano.

Siete persone pazienti e in tanti vi chiedono aiuto, ma attenzione c’è sempre qualcuno che se ne approfitta!

Cranio

Invece, se la prima immagine che avete visto è quella di un cranio, probabilmente siete persone che vivono in uno stato di vigilanza e preoccupazione. Quando dovete prendere una decisione vi sentite il fiato sul collo e avete sempre il timore che la vostra scelta non sia quella giusta.

Ma la vostra continua preoccupazione non è del tutto negativa, perché spesso la creatività è frutto di una vita sotto pressione. Siete abituati a lavorare molto e a dare il massimo, per questo a volte vi sentite sotto stress e un po’ depressi.

Prendetevi ogni tanto una vacanza: staccare la spina può essere un buon incentivo per tornare più carichi di prima.

Lumaca e cranio

Proprio perché il cervello umano è in grado di decifrare subito le immagini, può essere che qualcuno di voi le abbia viste entrambe, ovvero sia il cranio che la lumaca. Se così fosse, vuol dire che la vostra personalità contiene elementi dell’uno e dell’altro profilo, scoprite voi stessi quali!

