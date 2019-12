Test personalità: la prima lettera che vedi rivela chi sei

Il modo in cui i nostri occhi vedono le cose e come il nostro cervello le interpreti rimarrà sempre un miracolo avvolto nel mistero. Anche per la scienza rimane assai complicato stabilire una connessione consapevole tra ciò che scegliamo di vedere e ciò che l’intelletto decide di decodificare.

Secondo una ricerca, il nostro cervello impiega 13 millisecondi per interpretare ciò che i nostri occhi vedono e quindi fornirci informazioni. Siamo tutti diversi e comprendiamo ciò che il nostro subconscio seleziona in un vero e proprio processo mostrandoci nel contempo molti tratti della nostra personalità.

Questo sito ha creato un semplice e divertente test per aiutarci a comprendere tratti della nostra personalità di cui magari non siamo nemmeno a conoscenza.

Scegli la prima lettera che vedi e controlla il risultato

Se vedi per prima la lettera A:

Se la lettera che hai visto per prima è la A significa che sei una persona cui piace andare dritto al punto. Le persone intorno a te ti percepiscono come molto leale. Cerchi di aiutare gli altri il più possibile e cerchi di mostrare loro la migliore versione di te stesso, poiché in questo trovi ispirazione. Non prendi alla leggera un tradimento e, anzi, se qualcuno ti tradisce lo bandisci dalla tua vita senza pensarci due volte.

Se vedi per prima la lettera O:

Se è la lettera O quella che hai visto per prima, allora sei un grande risolutore di problemi. Sai come identificarli, anche prima che si presentino, in modo da poterli affrontare in un batter d’occhio con soluzioni efficaci. Questa qualità ti ha permesso di guadagnare il rispetto e l’ammirazione di coloro che ti circondano e ti fa sentire orgoglioso.

Fai sempre un passo avanti perché non ti piacciono affatto le sorprese. Anche se ti potrebbero piacere quelle positive, preferisci sempre sapere cosa ti aspetta in anticipo. Sei una persona determinata che raggiunge efficacemente gli obiettivi che ti sei prefissato, perché per la maggior parte delle volte sono realistici.

Se vedi per prima la lettera R:

Se la lettera che hai visto per prima era la R, significa che sei un perfezionista e molto attento. Ti piacciono i dettagli perché pensi che si tratti di enigmi che aiutano a creare un’immagine perfetta: senza i piccoli dettagli, tutto ti sembra incompleto o mediocre. Ami l’organizzazione così tanto da incorporarla in tutti gli aspetti della tua vita, anche se richiede troppo tempo.

Se vedi per prima la lettera S:

Se la lettera che hai visto per prima è la S, significa che sei una persona tranquilla. Non ti piacciono i conflitti o le discussioni particolarmente accese e quando si innescano situazioni di questo tipo, preferisci defilarti. A volte vieni frainteso, come se fossi debole, ma in realtà la tua forza è proprio rimanere calmo e concentrato.

Sei molto intelligente e guadagni facilmente il rispetto degli altri perché non permetti a nessuno di intervenire nella tua pace interiore. Nascondi sempre i tuoi sentimenti e preferisci analizzare i tuoi problemi perché pensi che siano venuti per essere risolti e non condivisi.

Se vedi per prima la lettera T:

Se hai visto per prima la T, significa che sei un leader nato. Ti piace la disciplina in quanto legata al controllo. Hai una prospettiva ottimista sulla vita e i tuoi amici ti descrivono come una persona molto intelligente. Cerchi anche di mantenere con armonia e positività le persone intorno a te.

Ti senti costantemente ispirato per un tuo progetto futuro, poiché le idee ti escono continuamente dalla testa. Cerchi di controllare ogni aspetto della tua vita per rimanere organizzato e a volte rimani un po’ deluso quando affronti qualche ostacolo.

Se vedi per prima la lettera E:

Se hai visto prima la lettera E, sei una persona molto creativa e artistica. Hai tanta immaginazione che a volte è persino difficile tenere il tuo passo. Ti piace sentire le cose in tutto il loro splendore e vivere le tue emozioni. Lascia che la tua felicità ti consumi perché pensi che sia il modo migliore per apprezzare la gioia della vita.

Sai esprimerti artisticamente e questo è uno dei motivi per cui apprezzi e crei opere artistiche. Hai il dono di trasmettere i tuoi sentimenti alle persone intorno a te, che a volte possono essere considerate come qualcosa di negativo. Tuttavia, le persone intorno a te lo apprezzano molto perché ti considerano estremamente onesto e si sentono a tuo agio al tuo fianco.

E voi, quale lettera avete visto per prima?

Leggi anche: