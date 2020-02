Test personalità: scegli un’immagine e scopri qual è la tua forza nascosta

Qual è la tua forza nascosta? Scopri con questo test il tuo potere segreto, ovvero quel qualcosa che non sai spiegarti nemmeno a parole, che ti aiuta ad andare avanti anche nelle situazioni più buie.

Per scoprirlo basta scegliere, prima di guardare i risultati, la figura che più ti rappresenta tra quelle riportate nell’immagine, quindi andare al numero corrispondente.

Intuizione

La vostra forza nascosta è l’intuizione, che vi guida nei momenti belli e meno belli della vita. Siete infatti dotati di un sesto senso che sa sempre trovare le vie d’uscita anche nelle circostanze più oscure. A volte è talmente nel giusto da fare paura, ma vale la pena seguirne la voce.

La vostra forza nascosta è l’amore. Avete infatti un cuore puro, sapete rispettare gli altri e vi donate con tutti voi stessi e anche se a volte vi capita di pensare che sia un difetto, o più che altro una debolezza, non è affatto così.

Ispirazione

La vostra forza nascosta è l’ispirazione. La vostra mente è infatti particolarmente creativa e curiosa, avete un’immaginazione spiccata e un forte senso dell’estetica. Caratteristiche che vi connettono al mondo nei momenti difficili e che vi consentono di guarire quando ne avete bisogno.

Intelligenza

La vostra forza nascosta è l’intelligenza grazie alla quale riuscite sempre a tirarvi fuori dai guai. Quando vi trovate in difficoltà, voi usate la testa, pensando e ripensando a come gestire la situazione e catturando dettagli di ciò che vi circonda, impercettibili agli altri, per usarli a vostro favore.

Tenacia

La tenacia è senz’altro la vostra forza nascosta perché voi siete quel tipo di persone che, vada come vada, tenete duro. Testardi, non vi lasciate intimidire da niente e nessuno, siete sicuri di voi stessi e se fallisce un tentativo, ne provate un altro.

Mente sana

La vostra mente sana vi aiuta in qualunque circostanza della vita, anche quando perdete la calma. Riuscite infatti a elaborare ciò che vi accade e a distaccarvi, quando serve, dalla paura e dall’ansia, consapevoli che sono solo temporanei stati d’animo.

