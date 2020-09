Test personalità: che forma ha il tuo mento? La risposta svelerà il lato nascosto del tuo carattere

Ognuno di noi ha una forma del viso unica e il mento ne rappresenta uno degli aspetti più caratteristici. Vi piacerebbe sapere cosa svela la sua forma? Fate questo semplice test e lo scoprirete!

Secondo la tradizione cinese, ogni elemento del viso rappresenta delle caratteristiche di una persona; proprio attraverso la sua forma sarebbe quindi possibile scoprire qualcosa in più del proprio modo di essere o carattere. Guardate questa immagine e osservate bene il vostro mento allo specchio, che forma ha?

Come ribadiamo spesso, i test sono dei semplici giochi che non hanno nessuna verità assoluta in tasca, sono una semplice pausa per spezzare la routine quotidiana.

Guarda questa immagine e inizia il test, dopo la foto troverai i vari profili

Mento quadrato

Se avete il mento quadrato vuol dire che siete persone testarde e molto pignole, tanto da risultare eccessive. Di solito siete un po’ aggressive e poco propense a esprimere i sentimenti, altre volte non riuscite a dosare bene le vostre parole. Siete molto orgogliosi e ci tenete all’apparenza.

Mento stretto

Se avete il mento stretto siete persone molto intelligenti. Ma attenzione non avete solo qualità, tra i difetti quello di essere un po’ nevrotiche e a volte troppo critiche.

Mento sporgente

Se il vostro mento è sporgente se visto di profilo, vuol dire che siete persone sicure di voi, amate lavorare e tanto. Tuttavia, siete diffidenti e difficilmente siete portate a esprimere i vostri sentimenti.

Mento arrotondato

Le persone con questo tipo di mento sono molto emotive. Tutto si basa sui sentimenti, ma anche sull’ottimismo. Se siete in questo profilo, vuol dire che avete molti amici e vi reputate persone felici per essere circondati da tanto affetto.

Mento allungato

Se avete il mento allungato vuol dire che siete persone leali, facilmente socievoli e con un carattere aperto. Amate le famiglie abbondanti e la baldoria.

Mento basso

Le persone che hanno questo tipo di mento sono socievoli, molto popolari e molto fortunate. Tuttavia, non sono molto fiduciose e tendono a prendere decisioni sbagliate.

Qualcuno di questi profili vi somiglia?

