Test personalità: ciò che vedi per primo svela alcuni tratti nascosti del tuo carattere

Guardando l’immagine cos’è la prima cosa che vedi? Un cavaliere, dei ballerini, il volto di un uomo anziano? Non pensarci troppo su, è importante scegliere istintivamente, quindi la prima risposta è quella giusta.

Secondo questo test, la figura che hai visto per prima svela alcuni tratti nascosti della tua personalità, aspetti che magari ignori completamente.

Ecco di seguito cosa svelano le 3 figure.

Il cavaliere in armatura

Il cavaliere indica il desiderio di godere della vita e la voglia di divertimento. Tuttavia, dato che è in armatura, rivela anche dei blocchi emotivi interiori che la persona può aver innalzato per proteggersi dal male. Se hai scelto questa figura, devi imparare ad amare innanzitutto te stesso per poi aprirti agli altri.

Ballerini

Se hai notato subito i ballerini, probabilmente sei molto romantico, non in senso sentimentale, ma nella vita in genere. Tieni particolarmente ad alcune persone vicine anche se non sempre riesci a comunicarglielo. Potresti anche aver bisogno di divertirti un po’ di più ed è il caso di esaudire il desiderio.

Volto dell’uomo anziano

Se hai scelto il volto dell’uomo anziano, probabilmente hai una visione complessiva della vita che ti consente di non perderti dietro ai dettagli o forse, potresti trovarti in un momento di profonda riflessione. Pensare al tuo passato può esserti utile se sei in grado di trarne insegnamento per vivere meglio il presente.

FONTI: iProfesional

