Quale mandala ti piace? Fai il test e scopri qualcosa in più su di te

I mandala sono dei simboli spirituali che rappresentano l’universo e aiutano nella meditazione.

In essi sono contenuti significati che possono rivelare il nostro stato d’animo e i nostri sentimenti. Siete pronti per fare un test e conoscere il vostro vero stato emotivo?

Nel buddismo tibetano, i mandala sono disegnati nella sabbia e poi distrutti, ciò succede perché il messaggio che si vuole trasmettere è che nella vita niente è eterno.

I mandala sono una sorta di modello sacro che può anche modificare il proprio stato d’animo e rappresenta il nostro potere di combattere la negatività, la rabbia e l’odio.

Ognuno di questi mandala ha un significato ben preciso. Per iniziare il test basta chiudere gli occhi inspirare e respirare per tre volte, svuotare la mente e scegliere quello che vi attira di più. La vostra scelta rispecchierà lo stato emotivo che state attraversando in questa momento della vita.

Inizia il test

Armonia

Questo mandala rappresenta l’armonia, se lo avete scelto significa che in questo momento della vostra vita siete alla ricerca di equilibrio. È tempo di mettere ordine nella vostra quotidianità e di creare energia tra mente, corpo e anima. Il mandala ti chiede di fare un passo indietro e di rivedere alcune priorità della tua vita.

Guarigione

Questo mandala rappresenta la guarigione dello spirito. Se lo avete scelto vuol dire che siete alla ricerca di una profonda energia purificante, ma per guarire è necessario curare non solo il corpo, ma anche la mente e lo spirito. Focalizzate l’attenzione su ciò che non va e scegliete: accettate la situazione attuale o siete pronti al cambiamento?

Intuizione

Questo mandala invece rappresenta l’intuizione e trasmette un messaggio molto positivo. Se lo avete scelto, vuol dire che siete persone che sanno cavarsela in ogni situazione, qualunque essa sia. Il mandala racchiude in sé lo spirito del gufo, un animale che riesce a vedere anche nell’oscurità, ma attenzione imparate ad avere più fiducia negli altri e ad ascoltare i loro bisogni.

Visione dello spirito

Questo mandala rappresenta lo spirito e la mente. Il disegno racchiude la tigre bianca e la sua capacità di rimanere calma anche nelle situazioni più rischiose. Questo splendido felino, infatti, porta con sè chiarezza e concentrazione, se lo avete scelto significa che dovete visualizzare il vostro futuro: qual è la strada da intraprendere? Fissate i vostri obiettivi e seguite la vostra strada.

Perdono

Questo mandala rappresenta il perdono ed è controllato dall’elemento acqua. Il disegno porta con sè l’energia del cane, il suo animo fedele e ci ricorda che perdonare ci fa stare bene con noi stessi. Se lo avere scelto significa che è arrivato il momento di perdonare qualcuno che vi ha ferito. Abbandonate ogni rancore e guardate alle emozioni con una luce diversa.

Comunicazione

Questo mandala rappresenta lo spirito della comunicazione ed è governato dall’elemento acqua. Il disegno porta con sè l’energia della balena e la sua figura imponente. Se l’avete scelto significa che il vostro spirito vi chiede di liberarvi di ciò che non è stato detto, ovvero di guardare dentro voi stessi e trovare il coraggio di pronunciare quella frase o di esprimere i vostri sentimenti. Se parlerete con il cuore, otterrete sicuramente l’effetto sperato.