Qual è il tuo frutto preferito? Il test psicologico che ti dice chi sei

Qual è il tuo frutto preferito? La frutta è salutare, lo sappiamo tutti, ma chi l’avrebbe mai detto che potesse svelare curiosità sulla nostra personalità.

Secondo questo divertente test, che non ha pretese psicologiche ma è un semplice passatempo, scegliendo il frutto preferito tra quelli riportati nell’immagine, scoprirete tratti caratteristici di voi stessi. Cose che magari nemmeno immaginavate! Di seguito i profili corrispondenti.

Banana

Sei una persona affettuosa e amichevole ma a volte ti senti un po’ insicuro e timido. Puoi anche risultare vulnerabile nei rapporti con gli altri. In coppia riesci a instaurare relazioni armoniche.

Mela

Impulsivo, aperto, stravagante, cerchi di vivere sempre alla grande. Non passi inosservato e di certo non ti accontenti.

Arancia

Pazienza e forza di volontà sono tratti che ti caratterizzano. Sai prendere decisioni senza fretta, sei affidabile e affettuoso.

Uva

Entusiasta della vita a 360 gradi, sei una persona molto popolare tra i conoscenti. E questo nonostante la tua impulsività che ti porta a reagire in modo brusco anche se, per fortuna, ti passa subito. Ammiri molto le altre persone.

Pera

Hai un carattere solido, definito, sei innovativo, pieno di idee, appassionato, molto attento e gentile.

Noce di cocco

Sei una persona socievole, intelligente e acuta, molto seria e riflessiva. Soprattutto nel lavoro sai essere stabile e affidabile.

Ciliegia

Non ti piace per niente lavorare in ufficio perché adori l’aria aperta e questo condizione anche le tue preferenze lavorative. Reagisci con immaginazione alle situazioni che ti si presentano, anche quelle negative. Sei molto attaccato alla famiglia.

Ananas

Le tue capacità organizzative sono ottime, sai risolvere rapidamente i problemi. Sei molto indipendente e sempre pronto ad affrontare nuovi cambiamenti ma non sei particolarmente socievole.

FONTE: leyatraccionpositiva

