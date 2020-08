Su quale divano ti sdraieresti? Il test che rivela il tuo modo di vedere la vita

Su quale tra questi quattro divani ti siederesti o sdraieresti? Il divano è il luogo ideale per fare una pausa e rilassarsi e un nuovo test psicologico promette di indovinare la personalità e il modo di vedere la vita proprio in base al modello di divano che si preferisce.

Divano bianco

Ci sceglie il divano bianco è positivo e capace di affrontare con il sorriso gli eventi imprevedibili della vita. Se hai scelto il divando bianco sei una persona indipendente alla quale la solitudine non fa paura, anzi, in genere ami trascorrere del tempo con te stesso, lontano dagli altri e dal caos che ti circonda.

Divano rosso

Il divano rosso mostra una personalità piena di energia ed entusiasmo, dotate di un ottimismo che le guida nel prendere le decisioni più difficili.

Chi sceglie il divano rosso vede il bicchiere sempre mezzo pieno e raggiunge i propri obiettivi grazie alla propria determinazione.

Divano nero

Se hai scelto il divano nero, significa che monotonia e la routine non fanno per te. Sei una persona attiva, sempre in movimento e alla ricerca continua di nuove avventure. Le esperienze maturate in passato sono la tua forza per affrontare ogni sfida futura.

Divano verde

Il divano verde è il preferito delle persone creative e originali, che vivono fuori dagli schemi. Se lo hai scelto, probabilmente ami distinguerti dagli altri e ti consideri una persona unica e di grande valore.

Fonte di riferimento: SM News

