Test: scegli un mandala e scopri se i tuoi desideri si avvereranno

Quali sono i tuoi desideri? E soprattutto si avvereranno o no questo mese? Per scoprirlo cimentati in questo test che oltre a fornirti una risposta, ti offre alcune indicazioni utili.

Come funziona? Basta scegliere un mandala tra quelli che seguono e leggere il significato corrispondente.

Mandala 1

Se hai scelto questo mandala, allora il tuo desiderio si avvererà se ci provi davvero a esaudirlo.

Mandala 2

In questo caso il tuo desiderio si avvererà se riguarda l’amore.

Mandala 3

Questo mandala indica che il tuo desiderio non ti apporterà alcun beneficio, quindi è meglio cambiare idea prima che sia troppo tardi.

Mandala 4

Il tuo desiderio si avvererà se i tuoi amici ti aiuteranno.

Mandala 5

Il tuo desiderio si avvererà in tempo per la tua gioia e il tuo beneficio.

Mandala 6

Il tuo desiderio si avvererà ma non quando te lo aspetti e sarà l’inizio di un periodo molto favorevole e di successo.

Mandala 7

Il tuo desiderio non è destinato a realizzarsi, meglio cambiarlo.

Mandala 8

Si avvererà, ma non nel modo in cui ne hai bisogno. Non sarai felice.

Mandala 9

Non è ancora giunto il momento di realizzare questo desiderio. Meglio aspettare.

FONTE: gornnisa

Ti potrebbe interessare anche: