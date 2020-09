Test personalità: come mangi la pizza? La risposta svelerà il tuo vero carattere

Tutte le nostre azioni, e il modo in cui le svolgiamo, svelano qualcosa di noi. Persino le più banali. In questo test è il modo in cui mangiamo la pizza a dirla lunga sulla nostra personalità.

Il test include 9 diverse opzioni, ognuna corrispondente a un certo modo di mangiare la pizza. Scegliete l’opzione che vi corrisponde, facendovi aiutare dalle immagini, e leggete il profilo corrispondente.

Pizza 1: chi mangia i margini alla fine

La pizza numero 1 identifica chi mangia i margini per ultimi, persone impulsive che affrontano la paura e le sfide della vita senza lamentarsi. Hanno una visione ottimista anche se la vita non è stata facile.

Pizza 2: chi lascia la parte migliore alla fine

Le persone che scelgono questa pizza appartengono a un gruppo ridotto, amano molto la vita, sono molto meticolose e mangiando la pizza, preferiscono lasciare la parte più buona per ultima.

Pizza 3: chi lascia il centro per ultimo

Se siete soliti lasciate il centro della pizza per ultimo, siete senz’altro dei grandi sognatori. Probabilmente provate un senso di nostalgia che tuttavia è positivo, perché vi fa godere delle cose in modo più intenso.

Pizza 4: chi mangia la pizza disordinatamente

Le persone che mangiano la pizza senza preoccuparsi di seguire un ordine preciso non sono fatte per la routine ma preferiscono vivere alla giornata, godendosi le cose senza troppi programmi.

Pizza 5: chi taglia la pizza in parti uguali

Se tagliate la pizza in parti uguali probabilmente siete persone razionali, precise, metodiche. Vi piace la pianificazione, e per voi rilassarvi è difficile.

Pizza 6: chi aggiunge condimenti alla pizza

Se chiedete sempre di aggiungere altri condimenti, probabilmente siete persone costantemente insoddisfatte, sempre desiderose di porsi nuovi obiettivi. Tendete a non vivere bene il presente, proiettati fin troppo nel futuro.

Pizza 7: chi condisce la pizza in modo diverso

Se ogni volta che andate a mangiare la pizza, o la preparate in casa, la condite in modo del tutto originale, molto probabilmente siete persone assai curiose.

Pizza 8: chi mangia la pizza accompagnandola con parecchie bevande

Le persone che non amano rimanere sole, che amano avere costantemente qualcuno che le ascolti e le conforti, generalmente scelgono la pizza numero 8, che si riferisce a chi adora sorseggiare parecchie bevande durante il pasto a base di pizza.

Pizza 9: chi piega la pizza a metà

La pizza formato tovagliolo, quella di chi ama piegarla a metà, è tipica delle persone che vivono in perenne fuga, che non hanno mai tempo nemmeno per mangiare. Piene di impegni, responsabilità, vivono senza mai fermarsi un attimo né trovare il tempo per rilassarsi. Sono persone che hanno paura della solitudine e del vuoto.

FONTE: iProfesional

