Con questa tecnica militare ti basteranno solo due minuti per addormentarti

Divenuta virale grazie ad un video tutorial su TikTok, questa tecnica permetterebbe di addormentarsi subito e di godere di un’ottima qualità di riposo

Una buona qualità del nostro sonno notturno è la chiave per essere attivi e pieni di energie durante la giornata. Troppo spesso però, quando ci mettiamo a letto, fatichiamo a “staccare la spina” e pensare solo a riposarci: il pensiero delle scadenze incombenti o delle attività che faremo il giorno successivo, l’ansia o le preoccupazioni per i problemi che ci attanagliano e per cui non vediamo soluzione, i ripensamenti su cose che abbiamo fatto e che avremmo potuto fare magari diversamente, o meglio. Insomma, il cervello è fin troppo indaffarato per pensare a dormire – con il risultato che al mattino, dopo una notte di angosce e preoccupazioni, ci alziamo dal letto già stanchi e con poca voglia di fare.

Per fortuna esistono delle tecniche che ci possono aiutare ad essere più rilassati e ad addormentarci con più facilità, a beneficio della nostra salute diurna. Una di queste è una speciale tecnica messa in atto dai militari (per i quali il riposo è fondamentale, anche in condizioni avverse) e riproposta su TikTok dal personal trainer Justin Augustin: il suo video tutorial è divenuto in breve tempo virale, arrivando quasi a cinque milioni di visualizzazioni.

Ecco come funziona questa “tecnica magica”. Una volta messi a letto, con la schiena ben appoggiata sul materasso, iniziamo a concentrarci sul nostro respiro: facciamo delle inspirazioni e delle espirazioni molto profonde, per fare in modo di rilasciare le tensioni accumulate dai nostri muscoli durante la giornata. Dedichiamo attenzione ad ogni parte del nostro corpo – la mascella, le guance, i bulbi oculari dietro le palpebre chiuse, ma anche le braccia, le gambe, le dita delle mani e dei piedi – e assicuriamo che in ogni parte non ci siano tensioni.

Ad ogni espirazione immaginiamo di spingere verso il basso tutto il nostro corpo, per fare in modo che aderisca sempre più al materasso. Immaginiamo anche una sensazione di calore diffondersi in tutto il nostro corpo, che ha origine nel cuore e che si irradia poi verso la periferia. Infine, immaginiamo due scenari ideali che possono aiutarci nel rilassamento: siamo sdraiati in una canoa, su un lago calmo, e fissiamo il cielo azzurro sopra la nostra testa; siamo sdraiati in un’amaca di velluto nero che ci avvolge, all’interno di una stanza buia.

Particolare cura dobbiamo avere nell’evitare che i pensieri e le preoccupazioni facciano capolino nella nostra mente e ci impediscano di riposare come vorremmo. Se ci accorgiamo di esserci distratti, ripetiamo per dieci secondi le parole “Non pensare” e allontaniamo il pensiero dalla nostra tranquillità.

Ovviamente questa tecnica non sarà efficace già dalla prima notte: serve un po’ di allenamento per padroneggiarla e per imparare a rilassarsi velocemente e bene. Ma, assicura l’autore del video, se ci si esercita costantemente per un periodo di almeno sei settimane, si potrà davvero diventare in grado di addormentarsi in due minuti o poco più. Non resta che provare per credere…e buon sonno a tutti!

Fonte: Justin Agustin

