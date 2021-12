Perché tua sorella è la persona più importante della tua vita

Chiunque abbia una sorella lo sa, è una persona speciale, forse una delle più importanti della propria vita. E qualunque sia l’età, e la differenza anagrafica, tra sorelle si instaura spesso un legame speciale.

Certo, ci sono anche quelle che non si sopportano proprio, che guai a vedersi più di una volta all’anno e forse anche meno, ma poi ci sono tutte le altre, quelle che si aiutano a vicenda, bisticciano ma poi fanno pace, si consigliano, si ispirano a vicenda. Ed è in questi casi fortunati, ma non così rari, che essere sorelle fa la differenza. E la scienza lo conferma.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Family Psychology, avere una sorella è infatti un toccasana per la salute mentale e per l’autostima. Non a caso le analisi statistiche hanno dimostrato che avere una sorella protegge gli adolescenti dal sentirsi soli, poco amati, colpevoli e impauriti. E questo indipendentemente dal fatto che la sorella fosse più giovane o più grande.

Senza contare che, a detta dei ricercatori, avere una sorella ci rende più gentili e generose perché tra sorelle si imparano presto l’altruismo e la compassione. Sebbene siano qualità, specificano gli studiosi, che vengono favorite in generale proprio dalla presenza di fratelli in famiglia, indipendentemente dal genere.

E i litigi che capitano spesso tra sorelle? Insegnano a regolare le emozioni e quindi fanno bene, purché contenuti. Parola di scienza!

La stessa cosa vale per i maschi, perlomeno secondo l’autore di “The Sibling Effect“, Jeffrey Kluger, che ha dimostrato come gli uomini cresciuti con sorelle siano mediamente più determinati e indipendenti, ma anche più capaci a comunicare con il sesso femminile.

E poi, se il legame tra sorelle resiste all’età, il fatto di conoscersi a menadito, nel bene e nel male, contribuisce senz’altro a creare un rapporto di amicizia speciale e unico.

