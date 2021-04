Come smettere di lamentarsi per vivere meglio

La lamentela continua è una cattiva abitudine. Dobbiamo davvero imparare a smettere di lamentarci per vivere meglio. Il tempo che perdiamo con le lamentele potremmo infatti sfruttarlo per agire fin da subito e per migliorare la nostra vita.

Questo non significa che dobbiamo smettere di parlare con gli altri dei nostri problemi per provare a cercare una soluzione insieme, ma che dovremmo accantonare le lamentele inutili. Alcune persone si lamentano solo perché hanno bisogno di essere compatite dagli altri o perché vogliono attirare l’attenzione.

La lamentela in questo caso può diventare una forma di egocentrismo abbastanza noiosa che non permette a chi la pratica di brillare per le proprie qualità ma che lo porta, al contrario, ad ottenere la fama della persona che non fa altro che lagnarsi.

Tutti noi abbiamo dei problemi da affrontare nella vita quotidiana ma purtroppo la lamentela continua non è di nessun aiuto. Allora, invece di assillare gli altri giorno dopo giorno con lamentele inutili, possiamo provare a mettere per iscritto ciò che ci tormenta. Annotare i pensieri fastidiosi che arrivano nella nostra mente mentre studiamo o lavoriamo ci aiuta a trovare qualche attimo di pace.

Cerchiamo soprattutto di modificare il nostro modo di pensare per riuscire ad accettare che i problemi della vita quotidiana di solito non sono irrisolvibili. Esistono delle soluzioni e dobbiamo impegnarci in prima persona per trovarle.

Proviamo anche a non diventare delle persone che si lamentano in modo cronico, cioè che parlano del proprio problema più e più volte rischiando di ingigantirlo nella propria mente e di iniziare a pensare che risolverlo sia impossibile.

Certo, non possiamo pensare che il mondo sia tutto rosa o che tutto vada bene quando non è così, ma non possiamo nemmeno rovinare le nostre giornate a causa di un problema risolvibile che siamo noi stessi a ingigantire.

Per liberare al più presto la nostra mente da questo tormento, proviamo ad impegnarci a risolvere il nostro problema il prima possibile.

Soprattutto, cerchiamo di non rafforzare la cattiva abitudine di lamentarci, ma proviamo a scardinarla. Se la nostra mente rimane sempre orientata sui problemi e sulle preoccupazioni, difficilmente riuscirà a distaccarsene per poter riconoscere le cose belle che nonostante tutto accadono nella nostra vita e per godere di momenti felici.

Cerchiamo di rompere la routine e di far scivolare via i nostri pensieri ripetitivi.

Ecco alcuni suggerimenti utili.

Iniziamo a meditare e quando ci accorgiamo che la mente comincia a vagare, facciamo uno sforzo per riportarla al momento presente.

Proviamo a sostituire la lamentela con la gratitudine . Un piccolo imprevisto, infatti, potrebbe non essere una disgrazia ma trasformarsi nella nostra fortuna.

. Un piccolo imprevisto, infatti, potrebbe non essere una disgrazia ma trasformarsi nella nostra fortuna. Sforziamoci in modo saggio di lasciar perdere le lamentele inutili e di coltivare ciò che fa bene alla nostra vita .

. Impariamo a creare dei pensieri piacevoli che possano sostituire i pensieri negativi inutili che tormentano la nostra mente e le nostre giornate.

In poche parole, per concludere, non dovremmo fare altro che chiederci se nella nostra vita vogliamo essere persone sempre insoddisfatte e inclini alla lamentela o persone che vogliono attivarsi per vivere meglio e risolvere i propri problemi.

Siete pronti al cambiamento?