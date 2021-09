Settembre: accogliamo questi 10 buoni propositi per iniziare al meglio il nuovo anno

Quando inizia il nuovo anno secondo voi? A gennaio o a settembre? Proprio settembre, al rientro dalle vacanze, può diventare un ottimo mese per dare una sferzata di energia alla propria vita e ricominciare al meglio le proprie attività quotidiane, aggiungendo qualche novità bella e interessante.

Ad esempio potrete decidere di trascorrere più tempo con i vostri bambini e con gli amici, di seguire uno stile di vita più sano e di iscrivervi a un corso che vi faccia sentire bene e che vi permette di svagarvi. Tutti buoni propositi da coltivare e portare avanti con costanza.

Ecco alcuni consigli utili per ripartire al meglio questo settembre.

Riordinare la casa

Una casa pulita e ordinata è un bel punto di partenza per riorganizzare la propria vita quotidiana. Meglio riordinare con l’aiuto di tutta la famiglia per evitare di affaticarsi inutilmente. È ora di liberarsi delle cose vecchie e di fare spazio alle novità che arriveranno presto.

Fare il pane

Volete inserire una nuova abitudine nella vostra vita quotidiana? Allora potreste cominciare a preparare il pane in casa anziché acquistarlo. Preparare il pane in casa vi riavvicinerà a saper antichi e vi permetterà di personalizzare ogni ricetta in base ai vostri gusti.

Iniziare a scrivere un diario

Scrivere un diario è sia un modo per sfogarsi che una bella idea per ricordare alcuni dettagli delle nostre giornate che altrimenti ci sfuggirebbero. Con il vostro diario potrete decidere di ricordare i sogno oppure di annotare giorno dopo giorno delle frasi di gratitudine verso gli altri e verso la vita.

Programmare un viaggio

Come riprendersi al meglio dal ‘trauma’ del rientro dalle vacanze? La soluzione è davvero semplice: programmare un altro viaggio. Basta un weekend fuori porta con una città nuova da scoprire per assaporare quanto sia bello organizzare gli itinerari e fare la valigia.

Iscriversi a un corso creativo

Forse negli ultimi tempi avete trascurato la vostra creatività. Allora settembre, con l’inizio di tanti nuovi corsi organizzati in varie città, è davvero il momento giusto per recuperare, tra corsi di pittura, di ceramica, di disegno, di arteterapia e di autoproduzione avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Ricominciare a fare sport

Settembre è anche il mese in cui ricominciano i corsi sportivi e anche in questo caso potrete scegliere la vostra attività preferita. In generale tutti abbiamo bisogno di muoverci di più. Potrete scegliere uno sport di squadra, un corso di nuoto o un corso di ballo, ad esempio. Oppure potrete decidere di iniziare ad andare a correre o in bici regolarmente, ma dovrete mantenere l’impegno e dimenticare la pigrizia.

Rilassarsi

Lo stress eccessivo è sempre dietro l’angolo dunque già a settembre il consiglio è di programmare le vostre strategia di relax ricordando l’importanza di fare spesso delle passeggiate distensive nel verde e di praticare attività benefiche come lo Yoga, la meditazione o il Tai-Chi.

Seguire un’alimentazione più sana

Non dimenticate di associare all’attività fisica la scelta di un’alimentazione adatta che sia nello stesso tempo sana e che vi permetta di mantenere elevato il vostro livello di energia nella vita quotidiana. Se volete perdere peso o avete dei dubbi sulla corretta alimentazione vi suggeriamo di rivolgervi ad un esperto.

Imparare una nuova lingua

Imparare una nuova lingua mantiene il cervello in allenamento ma è anche molto utile su più fronti ad esempio a livello scolastico, per essere a proprio agio durante un viaggio all’estero e per avere una marcia in più al lavoro o nella ricerca di una nuova occupazione.

Fissare un obiettivo importante

Se non avessimo un obiettivo importante da raggiungere forse le nostre giornate scivolerebbero via una dopo l’altra quasi senza un senso. Ecco allora che è davvero fondamentale fissare un obiettivo che vi stia a cuore. Può essere legato alla famiglia, al lavoro, alle amicizie o alla salute e dovrà essere la spinta che ogni giorno nel corso del prossimo anno vi aiuterà ad alzarvi dal letto la mattina con il sorriso e con un po’ di energia in più.

Cosa farete per rincominciare al meglio il ‘nuovo anno’? Qual è il vostro buon proposito al ritorno dalle vacanze?