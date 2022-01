Scrupolosità: la paura ossessiva di non essere abbastanza bravi, i sintomi che devi riconoscere

La scrupolosità morale rientra nei disturbi ossessivi compulsivi e comporta l’essere costantemente ossessionati dall’agire in modo etico

La scrupolosità rientra nei disturbi ossessivi compulsivi, ed è caratterizzata da un eccessivo senso di colpa e frustrazione che diventano patologici, legati a diversi aspetti della vita.

Chi è affetto da disturbo ossessivo compulsivo (DOC) può avere paura di scoprire, spontaneamente, di essere una persona violenta o dannosa, e che non è in grado di monitorare questi impulsi. Chi è ossessionato dall’orientamento sessuale, può essere eccessivamente preoccupato di scoprire di essere gay; oppure l’avere paura di essere una persona irresponsabile o antigienica perché, ad esempio, non ci si è disinfettati le mani dopo aver toccato per terra o, addirittura, una scarpa; o ancora controllare fino allo sfinimento se si è chiusa la porta di casa: tutto ciò può essere sinonimo di un disturbo ossessivo compulsivo.

Un’eccessiva “protezione dell’identità” che viene definita scrupolosità morale.

Ecco alcune manifestazioni più comuni di scrupolosità morale:

eccessiva preoccupazione di essere onesti al 100%

eccessiva preoccupazione di essere “buoni” o di non essere “cattivi”

eccessiva preoccupazione di finire nei guai o di infrangere le regole

eccessiva preoccupazione di aver commesso un atto commesso immorale

essere preoccupati di non essere accettati dagli altri per le proprie azioni o per il proprio orientamento sessuale

preoccupazione che un pensiero su un atto immorale possa essere il ricordo di un atto immorale che probabilmente non si è nemmeno verificato

eccessiva preoccupazione che l’adulterio o qualche atto sleale possa aver avuto luogo o che sia avvenuto in passato.

La scrupolosità morale prende in prestito da altre comuni manifestazioni di disturbi compulsivi ossessivi; inoltre, sebbene sia stata classificata sotto le ossessioni religiose, in realtà rientra in quasi ogni tipo di disturbo ossessivo compulsivo, e si manifesta con:

un eccessivo controllo della pulizia e delle condizioni igieniche

un eccessivo controllo di ogni aspetto della propria vita

ossessioni di orientamento sessuale , e pensare che sarebbe moralmente sbagliato ingannare gli altri sulle proprie attrazioni sessuali

ossessioni legate alla pedofilia , ossia essere ossessionati di avere qualsiasi pensiero invadente su un bambino

ossessioni legate alle relazionali personali

avere paura che qualcosa di terribile possa accadere ai propri cari, atteggiamento che può provocare crisi di panico e attacchi di ansia

Quindi, la scrupolosità si manifesta quando una persona è eccessivamente preoccupata, e in uno stato di perenne ansia per la paura di fare qualcosa che va contro le proprie convinzioni morali, etiche e religiose.

Le persone affette da scrupolosità si sentiranno tormentate dal senso di colpa, perché un determinato pensiero ha attraversato la loro mente e potrebbero preoccuparsi di offendere il prossimo. Trascorreranno ore cercando di “recuperare al danno”; un vero e proprio comportamento compulsivo e una continua ossessione con lo scopo di ridurre il loro disagio.

Questo disturbo non si limita solo all’aspetto religioso; infatti, si parla di scrupolosità morale, quando si è troppo preoccupati di non trattare bene le persone, di mentire o di avere cattive motivazioni per fare qualcosa nei riguardi degli altri. Alcuni sintomi di scrupolosità morale includono la preoccupazione di:

mentire , anche se non intenzionale (che potrebbe includere la paura di mentire per omissione o fuorviare accidentalmente le persone)

discriminare inconsciamente le persone

agire eticamente per interesse personale , invece di essere motivato nell’aiutare gli altri

fare scelte etiche che si fanno sono davvero migliori per il bene superiore

essere davvero persone “buone”

Chi è affetto da scrupolosità morale potrebbe:

fare cose altruistiche solo per dimostrare a se stessi che si brave persone

condividere eccessivamente o ripetere le informazioni in modo da non mentire all’altro

discutere di etica per ore nella propria testa

rifiutare di prendere decisioni perché non si riesce a capire qual è la decisione “migliore” in assoluto

cercare di fare cose “buone” per compensare le cose “cattive” che si è fatto

Fortunatamente, con il giusto supporto, la scrupolosità si può curare. Spesso viene trattata con la terapia cognitivo comportamentale, che implica il confronto con i propri pensieri ossessivi senza impegnarsi in comportamenti o rituali compulsivi. Un’altra forma di terapia è l’accettazione e la consapevolezza della malattia, capire che non si è soli e che questo disturbo non definisce chi si è nella realtà.

Le persone che soffrono di un DOC spesso non chiedono aiuto perché provano sensi di colpa, vergogna o imbarazzo ad ammettere la presenza del disturbo. Al contrario, come raccomanda l’ISS, è invece raccomandato rivolgersi al medico specialista perché è molto improbabile che il disturbo migliori senza alcun tipo di intervento.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: PubMed; PubMed; Springer; ScienceDirect; Cambridge University Press; PubMed

Ti potrebbe interessare: