Scrivere a mano è meglio della tastiera per imparare una nuova lingua, lo studio

Un recente studio ha dimostrato come, per l’apprendimento di una nuova lingua, la scrittura manuale sia molto più efficace rispetto a quella meccanica di PC o tablet.

Lo schermo del computer è ormai sempre più parte della nostra vita – complice anche la pandemia mondiale che ha trasformato radicalmente il nostro modo di lavorare, studiare, vivere la socialità. Quasi ogni cosa si è materializzata ed è divenuta virtuale, e l’apprendimento non è da meno: didattica a distanza, videolezioni e corsi online hanno rappresentato il pane quotidiano per studenti di tutto il mondo – ma con qualche conseguenza.

Secondo un nuovo studio, infatti, per l’apprendimento la scrittura a penna si rivela essere di gran lunga più efficace rispetto alla digitazione su una tastiera – soprattutto quando si tratta di imparare una nuova lingua. I ricercatori hanno testato 42 volontari alle prese con l’apprendimento dell’alfabeto arabo: alcuni di questi si sono esercitati con carta e penna, altri lo hanno fatto utilizzando una tastiera, altri ancora attraverso videolezioni. Chi si è esercitato manualmente non solo ha appreso i caratteri alfabetici più velocemente, ma è stato anche in grado di utilizzare le competenze apprese in altri ambiti – per esempio nell’utilizzare le lettere per creare nuove parole o nel riconoscere parole mai viste prima. Certamente chi ha usato la tastiera come medium per l’apprendimento ha avuto buoni risultati nel riconoscere i caratteri, ma chi ha usato carta e penna ha avuto bisogno di meno lezioni per raggiungere un buon risultato e un basso livello di errori.

È molto importante che i ragazzi, spinti da genitori ed educatori, trascorrano tempo scrivendo a mano – spiega la scienziata cognitiva Brenda Rapp, fra gli autori dello studio. – Ci si potrebbe chiedere ovviamente, che senso ha migliorare nella scrittura manuale in un mondo che è sempre più digitalizzato. Ma la vera questione è se ci sono altri benefici connessi alla scrittura manuale negli ambiti della lettura e della comprensione, che ci stiamo impegnando a scoprire.

I ricercatori hanno sottoposto i tre gruppi di volontari a dei test per dedurre una sorta di ‘regola generale’ dell’apprendimento, e il gruppo della scrittura manuale ha ottenuto risultati migliori in tutti i test – riconoscimento delle lettere, scrittura, spelling delle parole, lettura. Quindi, i benefici dell’apprendimento tramite scrittura manuale vanno ben aldilà del raggiungimento di una bella calligrafia e coinvolgono diverse aree della competenza linguistica. Ma c’è di più: sembra proprio che la nuova conoscenza si ‘cristallizzi’ meglio nel cervello utilizzando la scrittura manuale.

