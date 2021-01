Tutti conosciamo Antoine de Saint-Exupéry come autore di uno dei libri più letti e tradotti del mondo: Il Piccolo Principe. Fu un famoso aviatore e come scrittore si occupò di racconti sul mondo dei primi voli aerei, oltre che della sua opera più nota, dedicata sia ai bambini che agli adulti.

Forse non sapevate che Antoine de Saint-Exupéry è anche l’autore di una preghiera-poesia che ci insegna l’arte dei piccoli passi.

La sua richiesta principale riguarda una maggiore consapevolezza del tempo che si ha a disposizione per gestire al meglio le proprie giornate. Per vivere meglio l’autore sa che è necessario avere delle priorità e tralasciare ciò che è secondario. Così lo svolgimento della giornata porterà buoni frutti.

Dalle sue parole emerge l’importanza di riconoscere il momento presente come l’unico che abbiamo realmente a disposizione per vivere a pieno le nostre giornate un attimo dopo l’altro, dato che nessuno può essere certo del proprio futuro o può conoscerlo in anticipo.

Leggi anche: COME E PERCHÉ DOVREMMO VIVERE LA VITA MOMENTO PER MOMENTO

L’autore ci ricorda anche un ulteriore punto fondamentale: le difficoltà della vita e i momenti bui sono un’occasione di crescita da non sottovalutare. La richiesta è di poter ricevere non tanto ciò che desidera ma ciò di cui ha davvero bisogno.

Leggi anche: 10 LEZIONI DI VITA TRATTE DA IL PICCOLO PRINCIPE

Questa riflessione ci ricorda che a volte ciò che desideriamo non è davvero il meglio per noi e per la nostra vita. Ciò di cui abbiamo davvero bisogno, che sia positivo o negativo, può invece condurci alla maturazione.

Leggi anche: IL PICCOLO PRINCIPE: 10 FRASI CHE CI AIUTANO A CRESCERE, DA TENERE SEMPRE PRESENTI NELLA VITA

Ecco la preghiera di Antoine de Saint-Exupéry che ci insegna l’arte dei piccoli passi.