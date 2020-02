Il regalo più bello per i figli è vedere che mamma e papà si amano e si supportano reciprocamente

Il regalo più bello per i figli è vedere che i genitori si amano e si supportano reciprocamente. Perché quando si respira amore, si respira gioia. Una frase che può sembrare scontata ma che, forse, non lo è poi così tanto. Perché con amore non ci riferiamo, qui, all’ideale di famiglia “perfetta” o a quello di famiglia tradizionale, ma a quell’amore fra persone che va avanti a prescindere dagli alti e bassi di ogni relazione, alimentato dal rispetto reciproco e dal desiderio condiviso di continuare insieme il proprio cammino.

Amore frutto di una scelta fra persone che si rinnova quotidianamente, non perché ci sia un contratto inviolabile che tiene unita la coppia, ma in nome della volontà reciproca. Questo tipo di amore è senz’altro prezioso per i figli perché consapevoli o meno, ne respirano la forza e l’autenticità. Sono amori che capitano ma sono anche amori che si costruiscono. Che a volte durano una vita, altre comunque finiscono, non senza dolore ma sicuramente senza odio.

Relazioni dove papà e mamma non si vergognano dei propri sentimenti reciproci e si supportano a vicenda.

E dove gli uomini, nel caso di rapporti uomo-donna, imparano ad andare oltre ai vecchi stereotipi del maschio alfa, vincolato a un fastidioso “distacco emotivo“, e comprendono l’importanza del supporto reciproco, che non va confuso con “l’aiutino“, anche in merito all’accudimento e all’educazione dei figli. Perché i compiti della quotidianità e della genitorialità, non bisognerebbe nemmeno ribadirlo ma male non fa, sono responsabilità sia di mamma che di papà.

