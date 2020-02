Solo le persone con un elevato QI riescono a trovare tutte le T entro 10 secondi. Sei tra queste?

Riesci a trovare tutte le T nascoste nell’immagine? A prima vista sembrano tutti dei 7 ma osservando con più attenzione, noterai che fra i numeri si nascondono delle lettere e nello specifico proprio delle T.

Individuarle tutte non è affatto semplice e a quanto pare, solo pochissime persone sono in grado di farlo entro 10 secondi. Te la senti di provarci? La sfida consiste nel contare tutte le T presenti nell’immagine in meno di 10 secondi o in meno di 25 secondi, che è comunque una buona media.

La risposta corretta la trovi nell’immagine che segue, dove le T sono messe in evidenza, ma non guardarla prima di averci provato e scopri, solo dopo, se sei riuscito nell’ardua impresa.

FONTI: Newsner

