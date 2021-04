Il perdono di Buddha: la favola che ci insegna a lasciare andare l’odio

Il perdono è l’unico modo per tornare ad essere delle persone libere, per cacciare via le sensazioni negative e vivere bene. Non è facile certo, ma prendiamo ispirazione da questa favola del buddismo per trarne un prezioso insegnamento.

Imparare a perdonare è fondamentale non solo per chi ci circonda, ma soprattutto per noi stessi. Chi ha la mente libera da rabbia, frustrazione, odio, è una persona più felice, non depressa. Una favola che andrebbe sempre ricordata è quella del perdono di Buddha. I grandi maestri del buddismo hanno tramandato ai loro discepoli, insegnamenti per affrontare meglio la vita.

Il perdono del Buddha

Si narra che Buddha aveva un cugino malvagio. L’uomo si chiamava Devadatta, era sempre geloso e insisteva per screditarlo.

Un giorno, mentre Buddha camminava in silenzio, Devadatta gettò una pesante roccia sul suo cammino con l’intenzione di ucciderlo. Tuttavia, la roccia cadde accanto a Buddha e lui non si fece nulla.

Buddha intuì cosa era successo ma rimase impassibile, senza perdere il suo sorriso. Giorni dopo, incontrò di nuovo Devadatta e lo salutò affettuosamente. Molto sorpreso, l’uomo:

– Non sei arrabbiato?

– No, certo che no.

Senza lasciare il suo stupore, Devadatta gli chiese perché.

Buddha gli disse:

– Perché né tu sei già quello che ha gettato la roccia, né io sono già quello che era lì quando è stato lanciato.

Cosa ci insegna questa favola? Che chi sa amare, perdona. E per chi sa guardare al di la del proprio naso, tutto è transitorio. Buddha ci insegna a non rimanere legati all’odio e al risentimento perché questi sentimenti negativi, feriscono e basta.

E’ importante sapersi lasciare le brutte esperienze al passato perché solo attraverso il perdono possiamo andare avanti e sentirci persone rinnovate.

