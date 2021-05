La leggenda dei papaveri

Il papavero è una pianta che appartiene alla famiglia delle papaveraceae che cresce sia in Europa che in Asia, alla sua nascita è legata un’affascinante leggenda.

Il papavero è una pianta annuale o perenne che cresce sia nei campi coltivati che in maniera spontanea ai margini delle strade. In una sola stagione riesce a produrre anche 400 fiori e può raggiungere anche gli 80 centimetri di altezza.

I fiori sbocciano da maggio a settembre e hanno un colore rosso porpora con l’interno cerchiato di nero. Le foglie sono di colore verde ricoperte come il fusto di una sottile peluria. Il suo organo di propagazione è rappresentato dai semi di papavero.

Esistono tante specie di papaveri tra i più conosciuti ci sono il papavar somniferum, ovvero il papavero da oppio con fiori oltre che rossi anche bianchi, rosa e viola, poi c’è il papaver rhoeas, quello comuine che è la specie più diffusa che si trova nei campi soprattutto di grano e ancora il papaver nudicaule o papavero d’Islanda che è tossico seppur con colori straordinari che variano dal giallo all’arancio.

Leggenda del papavero

Dietro alla nascita del papavero è legata una leggenda, come succede per la maggior parte dei fiori, ad esempio il glicine o la lavanda.

Si narra che un giorno, nel mese di giugno Proserpina, la bellissima figlia di Giove e della dea della Terra, mentre coglieva fiori in un prato di Sicilia fu rapita da Plutone, dio degli inferi, che volle farla sua sposa.

Quando la madre Demetra venne a sapere che la figlia avrebbe trascorso il resto dell’esistenza nel mondo sotterraneo si disperò e corse a chiedere aiuto a Giove che però non fece nulla, cercando addirittura di incoraggiare l’unione della figlia che sarebbe diventata regina.

Demetra in preda al dolore decise di non occuparsi più per la Terra. A quel punto Giove, preoccupato della morte delle creature, convinse Plutone a lasciar tornare Proserpina per almeno sei mesi ogni anno.

Così fu e leggenda vuole che quando la regina ritorna sulla terra sbocciano i papaveri che con il loro colore rosso, ricordano alla dea la passione dello sposo che l’aspetta negli inferi.

Papavero, simbologia

Secondo gli antichi greci il papavero era il simbolo dell’oblio e del sonno perché lo stesso Morfeo viene rappresentato con un mazzo di papaveri in mano. Ma il papavero è anche il simbolo della consolazione che Demetra ritrova, dopo la partenza negli inferi della figlia.

Per gli antichi romani, il fiore è il simbolo della dea Cerere raffigurata con ghirlande, mentre nel Medioevo è associato al sacrificio di Cristo e quindi ripreso in molti affreschi.

Papavero, linguaggio dei fiori

Nel linguaggio dei fiori e delle piante il papavero assume diversi significati a seconda del colore dei suoi petali.

Ad esempio, il papavero dai petali gialli è il successo, quello rosso rappresenta il sonno e l’oblio, quello bianco simboleggia la sfortuna mentre quello rosa, la serenità.